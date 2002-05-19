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Ручной инструмент является более надежным по сравнению с электрическим и бензиновым, потому как он не зависит от топлива или источников питания. Простота конструкции обеспечивает надежность, низкую цену и долгий срок эксплуатации.

Ручной инструмент является более надежным по сравнению с электрическим и бензиновым, потому как он не зависит от топлива или источников питания. Простота конструкции обеспечивает надежность, низкую цену и долгий срок эксплуатации.