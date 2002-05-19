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Ручной инструмент является более надежным по сравнению с электрическим и бензиновым, потому как он не зависит от топлива или источников питания. Простота конструкции обеспечивает надежность, низкую цену и долгий срок эксплуатации.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручной инструмент в городе Ярославль по цене от 0 до 112289 рублей. В наличии более 4550 наименований. Ручной инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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