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Инструмент

Ручной инструмент

4550 товаров
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Ручной инструмент является более надежным по сравнению с электрическим и бензиновым, потому как он не зависит от топлива или источников питания. Простота конструкции обеспечивает надежность, низкую цену и долгий срок эксплуатации.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручной инструмент в городе Ярославль по цене от 0 до 112289 рублей. В наличии более 4550 наименований. Ручной инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор инструментов JONNESWAY S04H52460S (молоток, ключи, насадки)
11 430 ₽
Набор инструментов JONNESWAY S04H52460S (молоток, ключи, насадки)
Ручной инструмент для резки труб KRAFTOOL "EXPERT" 23381-42
1 450 ₽
Ручной инструмент для резки труб KRAFTOOL "EXPERT" 23381-42
Строительная пила по дереву STANLEY JetCut 215595
1 750 ₽
Строительная пила по дереву STANLEY JetCut 215595
Пила по металлу STANLEY 020807 Мини (300 мм)
280 ₽
Пила по металлу STANLEY 020807 Мини (300 мм)
Набор ручных инструментов Ombra OMT75S (молоток, ключи)
11 010 ₽
Набор ручных инструментов Ombra OMT75S (молоток, ключи)
Ножницы по металлу STANLEY "Aviation" 214567 (250 мм., левые)
1 500 ₽
Ножницы по металлу STANLEY "Aviation" 214567 (250 мм., левые)
Труборез СИБРТЕХ 78710, 12-50 мм, ручной инструмент
1 940 ₽
Труборез СИБРТЕХ 78710, 12-50 мм, ручной инструмент
Заклепочник усиленный JONNESWAY V1001 (2.4 - 4.8 мм)
2 120 ₽
Заклепочник усиленный JONNESWAY V1001 (2.4 - 4.8 мм)
Заклепочник рычажный JONNESWAY V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
4 580 ₽
Заклепочник рычажный JONNESWAY V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
Садовая пила FISKARS Xtract TM SW73
2 355 ₽
Садовая пила FISKARS Xtract TM SW73
Ручная ножовка по металлу GROSS PIRANHA 77600 (300 мм)
1 650 ₽
Ручная ножовка по металлу GROSS PIRANHA 77600 (300 мм)
Пистолет для герметиков ЗУБР Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
684 ₽
Пистолет для герметиков ЗУБР Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
Пистолет для герметика STURM 1073-05-310 (цилиндрический)
630 ₽
Пистолет для герметика STURM 1073-05-310 (цилиндрический)
Пила по металлу STANLEY 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
690 ₽
Пила по металлу STANLEY 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
Строительный пистолет для монтажной пены Kraftool 06853
2 670 ₽
Строительный пистолет для монтажной пены Kraftool 06853
Строительный пистолет для монтажной пены MATRIX 88669
1 635 ₽
Строительный пистолет для монтажной пены MATRIX 88669
Ножовка по металлу ЛАКРА 2601024 (300 мм., двухкомп. ручка)
800 ₽
Ножовка по металлу ЛАКРА 2601024 (300 мм., двухкомп. ручка)
Пила садовая FISKARS SW75
5 170 ₽
Пила садовая FISKARS SW75
Рубанок металлический Matrix Sparta 210205 140х45 мм
740 ₽
Рубанок металлический Matrix Sparta 210205 140х45 мм
Строительный лом-гвоздодер 3306901 (500 мм)
400 ₽
Строительный лом-гвоздодер 3306901 (500 мм)
Набор инструмента BERGER BG128-1214 (ключи, клещи, насадки)
17 745 ₽
Набор инструмента BERGER BG128-1214 (ключи, клещи, насадки)
Пила Кобальт 246-524, ручной инструмент, 300 мм
1 125 ₽
Пила Кобальт 246-524, ручной инструмент, 300 мм
Набор инструмента Kolner KTS 59 (ключи, длинногубцы, крепеж)
3 130 ₽
Набор инструмента Kolner KTS 59 (ключи, длинногубцы, крепеж)
Пила садовая Gardena 08738-20.000.00
3 120 ₽
Пила садовая Gardena 08738-20.000.00
Полотно для ручной ножовки ЗУБР "МАСТЕР" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм
50 ₽
Полотно для ручной ножовки ЗУБР "МАСТЕР" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм
Кабелерез КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
12 819 ₽
Кабелерез КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Ножницы по металлу STANLEY "Aviation" 214568 (250 мм., правые)
1 500 ₽
Ножницы по металлу STANLEY "Aviation" 214568 (250 мм., правые)
Столярный лобзик STAYER COBRA 1530-25_z02
500 ₽
Столярный лобзик STAYER COBRA 1530-25_z02
Ручные ножницы для труб CANDAN TRNR 16-42
770 ₽
Ручные ножницы для труб CANDAN TRNR 16-42
Строительные ножницы для труб РемоКолор 19-5-002
1 110 ₽
Строительные ножницы для труб РемоКолор 19-5-002
Строительная пила по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм
290 ₽
Строительная пила по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм
Инструменты DEKO DKMT196 (нож, лезвия, саморезы)
2 790 ₽
Инструменты DEKO DKMT196 (нож, лезвия, саморезы)
Набор инструмента Jonnesway s04h524127s (ключи, молоток, насадки)
29 390 ₽
Набор инструмента Jonnesway s04h524127s (ключи, молоток, насадки)
Набор инструмента Stels 14105 (вороток, насадки, трещотки)
7 560 ₽
Набор инструмента Stels 14105 (вороток, насадки, трещотки)
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-S (260 мм., Cr-V, прямой рез)
1 600 ₽
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-S (260 мм., Cr-V, прямой рез)
Труборез СИБРТЕХ 78715 (25-75 мм), ручной инструмент
3 120 ₽
Труборез СИБРТЕХ 78715 (25-75 мм), ручной инструмент
Ножницы для резки полипропиленовых труб FORA (16-63 мм)
1 530 ₽
Ножницы для резки полипропиленовых труб FORA (16-63 мм)
Набор инструмента JONNESWAY S04H52477S (отвёртки, молоток, ключи)
13 770 ₽
Набор инструмента JONNESWAY S04H52477S (отвёртки, молоток, ключи)
Строительные ножницы для труб GROSS 78424
1 240 ₽
Строительные ножницы для труб GROSS 78424
Ручной инструмент для резки труб Лакра 3509010
695 ₽
Ручной инструмент для резки труб Лакра 3509010
Ножовка по металлу ЛАКРА 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
280 ₽
Ножовка по металлу ЛАКРА 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
Инструменты Jonnesway C-HA78S (пила, бокорез, рулетка)
41 900 ₽
Инструменты Jonnesway C-HA78S (пила, бокорез, рулетка)
Инструменты Jonnesway S04H524128 (клещи, оснастка)
27 810 ₽
Инструменты Jonnesway S04H524128 (клещи, оснастка)
Инструменты Jonnesway S04H52478S (клещи, плоскогубцы)
16 030 ₽
Инструменты Jonnesway S04H52478S (клещи, плоскогубцы)
Слесарные инструменты OMBRA OMT101S (пила, рулетка)
14 400 ₽
Слесарные инструменты OMBRA OMT101S (пила, рулетка)
Инструменты Thorvik UTS0072 (клещи, плоскогубцы)
9 000 ₽
Инструменты Thorvik UTS0072 (клещи, плоскогубцы)
Строительный лом-гвоздодер STAYER PROFI 21643-90 (22x12x900 мм)
1 400 ₽
Строительный лом-гвоздодер STAYER PROFI 21643-90 (22x12x900 мм)
Набор инструмента Kolner KTS 123 (кусачки, ключи, пассатижи)
4 590 ₽
Набор инструмента Kolner KTS 123 (кусачки, ключи, пассатижи)