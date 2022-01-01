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Измерительный инструмент

Штангенциркули

Найдено: 19 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить штангенциркули в городе Ярославль по цене от 300 до 5750 рублей. В наличии более 19 наименований. Штангенциркули можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Разметочный штангенциркуль КЗСМИ ШЦ-250, вес: 0,4 кг
5 750 ₽
Разметочный штангенциркуль КЗСМИ ШЦ-250, вес: 0,4 кг
Нониусный штангенциркуль MATRIX 31601
2 330 ₽
Нониусный штангенциркуль MATRIX 31601
Разметочный штангенциркуль ЗУБР ШЦ-125, вес 0,14 кг
1 230 ₽
Разметочный штангенциркуль ЗУБР ШЦ-125, вес 0,14 кг
Ручной штангенциркуль Зубр 3445-150
1 340 ₽
Ручной штангенциркуль Зубр 3445-150
Нониусный штангенциркуль MATRIX 316335, вес: 0,48 кг
2 600 ₽
Нониусный штангенциркуль MATRIX 316335, вес: 0,48 кг
Разметочный штангенциркуль MATRIX 316315, вес: 0,306
799 ₽
Разметочный штангенциркуль MATRIX 316315, вес: 0,306
Нониусный штангенциркуль MATRIX 316325
1 319 ₽
Нониусный штангенциркуль MATRIX 316325
Электронный штангенциркуль MATRIX 31611
2 650 ₽
Электронный штангенциркуль MATRIX 31611
Нониусный штангенциркуль STURM 2030-01-200
1 233 ₽
Нониусный штангенциркуль STURM 2030-01-200
Нониусный штангенциркуль Jonnesway MTC1150
4 490 ₽
Нониусный штангенциркуль Jonnesway MTC1150
Цифровой штангенциркуль ADA Mechanic 150
1 790 ₽
Цифровой штангенциркуль ADA Mechanic 150
Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro
1 990 ₽
Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro
Ручной штангенциркуль Вихрь ШЦ-150
540 ₽
Ручной штангенциркуль Вихрь ШЦ-150