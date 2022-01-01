Штангенциркули - металлические приборы для точного линейного измерения деталей. Они состоят из штанги с линейкой, губок и подвижного нониуса. Конструкция позволяет производить замеры глубины, определять толщину изделий. Штангенинструментом можно пользоваться для замеров внутренних и наружных частей детали.

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