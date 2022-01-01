Склерометр (измеритель прочности бетона) – полезный прибор, который позволяет измерить прочность строительных конструкций и покрытий, сделанных из бетона. В наличии устройства механического типа и электронного. Последний оснащен удобным цифровым дисплеем для мгновенного контроля за измерениями.

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