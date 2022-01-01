Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Измерительный инструмент

Измерители прочности бетона

Найдено: 6 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить измерители прочности бетона в городе Ярославль по цене от 14990 до 44400 рублей. В наличии более 6 наименований. Измерители прочности бетона можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
16 990 ₽
Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
2 990 ₽
Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
Курвиметр ADA Wheel 100L A00113
6 990 ₽
Курвиметр ADA Wheel 100L A00113
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
14 990 ₽
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton
14 990 ₽
Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton
Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Easy
29 990 ₽
Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Easy
Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol
44 400 ₽
Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol
Склерометр RGK SK60
16 489 ₽
Склерометр RGK SK60
Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
16 990 ₽
Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225