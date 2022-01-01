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Сварочное оборудование

Паяльные лампы

25 товаров
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Паяльные лампы – компактное оборудование для пайки труб, фитингов, кабелей. Представленные модели обладают объемом бака, вмещающим до 2 литров газа или бензина, обеспечивают быстрый поджиг и высокую температуру пламени. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить и другие инструменты и принадлежности для пайки.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить паяльные лампы в городе Ярославль по цене от 140 до 3800 рублей. В наличии более 25 наименований. Паяльные лампы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Горелка для сварки ДОНМЕТ ГЗУ 247
2 565 ₽
Горелка для сварки ДОНМЕТ ГЗУ 247
Резак ПТК Р3-345П
4 250 ₽
Резак ПТК Р3-345П
Газовая паяльная лампа KEMPER 1040A
3 800 ₽
Газовая паяльная лампа KEMPER 1040A
Газовая паяльная лампа KEMPER 1047
2 400 ₽
Газовая паяльная лампа KEMPER 1047
Газовая паяльная лампа KEMPER 1060
3 400 ₽
Газовая паяльная лампа KEMPER 1060
Газовая паяльная лампа KEMPER 2018
2 510 ₽
Газовая паяльная лампа KEMPER 2018
Горелка для сварки Jet Малютка (0,1,2,3)
2 980 ₽
Горелка для сварки Jet Малютка (0,1,2,3)
Газовая паяльная лампа Flameclub Gas Torch 83006
1 260 ₽
Газовая паяльная лампа Flameclub Gas Torch 83006
Резак М Маяк 2-01
4 460 ₽
Резак М Маяк 2-01
Ручная газовая лампа Foxweld LP-55
320 ₽
Ручная газовая лампа Foxweld LP-55
Ручная газовая лампа Foxweld LP-75
400 ₽
Ручная газовая лампа Foxweld LP-75
Газовая паяльная лампа СИБРТЕХ 91442
1 799 ₽
Газовая паяльная лампа СИБРТЕХ 91442
Газовая паяльная лампа KEMPER 420
820 ₽
Газовая паяльная лампа KEMPER 420
Газовая паяльная лампа KEMPER 775
1 358 ₽
Газовая паяльная лампа KEMPER 775
Газовая паяльная лампа MT-75
410 ₽
Газовая паяльная лампа MT-75
Ручная газовая лампа MT-55
290 ₽
Ручная газовая лампа MT-55
Газовая паяльная лампа STURM 5015-01-15
2 299 ₽
Газовая паяльная лампа STURM 5015-01-15
Ручная газовая лампа FLAMECLUB FLAME GUN FG-01
280 ₽
Ручная газовая лампа FLAMECLUB FLAME GUN FG-01