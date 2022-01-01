Паяльные лампы
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- 1 799 ₽2 320 ₽Вес, кг: 1.625
- -521 ₽
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- 3 800 ₽ТопливоВес, кг: 0.642
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- 2 510 ₽ТопливоВес, кг: 0.51
- 3 400 ₽ТопливоВес, кг: 0.24
- Персональная скидка
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- 580 ₽ТопливоВес, кг: 0.18
- 320 ₽ТопливоВес, кг: 0.16
- 400 ₽ТопливоВес, кг: 0.1
- 620 ₽ТопливоВес, кг: 0.45
- 195 ₽ТопливоВес, кг: 0.19
- 540 ₽ТопливоВес, кг: 0.18
- 1 260 ₽ТопливоВес, кг: 0.525
- 2 400 ₽ТопливоВес, кг: 0.63
- 390 ₽ТопливоВес, кг: 0.12
- 470 ₽ТопливоВес, кг: 0.124
- Нет в наличииВес, кг: 1.618
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- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.17
- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.135
- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.5
- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.4
- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.605
- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.336
- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.16
- Нет в наличии
- Нет в наличииТопливоВес, кг: 0.41
Паяльные лампы – компактное оборудование для пайки труб, фитингов, кабелей. Представленные модели обладают объемом бака, вмещающим до 2 литров газа или бензина, обеспечивают быстрый поджиг и высокую температуру пламени. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить и другие инструменты и принадлежности для пайки.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить паяльные лампы в городе Ярославль по цене от 140 до 3800 рублей. В наличии более 25 наименований. Паяльные лампы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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