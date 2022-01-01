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Паяльные лампы – компактное оборудование для пайки труб, фитингов, кабелей. Представленные модели обладают объемом бака, вмещающим до 2 литров газа или бензина, обеспечивают быстрый поджиг и высокую температуру пламени. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить и другие инструменты и принадлежности для пайки.

Паяльные лампы – компактное оборудование для пайки труб, фитингов, кабелей. Представленные модели обладают объемом бака, вмещающим до 2 литров газа или бензина, обеспечивают быстрый поджиг и высокую температуру пламени. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить и другие инструменты и принадлежности для пайки.