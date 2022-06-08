Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
4.0
2
400 ₽
Паяльные лампы
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
    Арт. Ю00000023575
    4.0
    2
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)

      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023575
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		180х70х60
      Тип соединения
      		цанговое
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      310 ₽
      5.0
      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.
      160 ₽
      Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Леска для триммера Sturm GT3535-2.4-7-15, семигранник, 2,4 мм, 15 м
      140 ₽
      Леска для триммера Sturm GT3535-2.4-7-15, семигранник, 2,4 мм, 15 м
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Баллон одноразовый туристический Наш газ NG-220
      160 ₽
      Баллон одноразовый туристический Наш газ NG-220
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      200 ₽
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Газовый баллон цанговый Flameclub GAS G-220 393 ml
      Нет в наличии
      Газовый баллон цанговый Flameclub GAS G-220 393 ml
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы) - подойдет для узкого баллончика. Можно использовать в быту, в походах, применять для хобби. 
        Надежная литая конструкция из пластика плотно удерживает все элементы. Это позволяет эффективно работать в течение длительного времени без риска перегрева основания насадки. 

        Преимущества

        • Предназначена для пайки твердым и мягким припоями, поджига и нагрева
        • Горелка оснащена новой запатентованной системой безопасности (рекуператор тепла), позволяющей использовать их в наклонном положении, и даже в перевернутом положении от начала работы и до окончания газа в баллоне
        • Данная горелки используется исключительно с клапанными газовыми баллонами штырькового типа (в комплект поставки не входит)
        • Горелка LP-75 оснащена системой пъезоподжига