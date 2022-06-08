Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
Арт. Ю00000023575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|180х70х60
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Тип соединения
|цанговое
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- Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы) - подойдет для узкого баллончика. Можно использовать в быту, в походах, применять для хобби.
Надежная литая конструкция из пластика плотно удерживает все элементы. Это позволяет эффективно работать в течение длительного времени без риска перегрева основания насадки.
Преимущества
- Предназначена для пайки твердым и мягким припоями, поджига и нагрева
- Горелка оснащена новой запатентованной системой безопасности (рекуператор тепла), позволяющей использовать их в наклонном положении, и даже в перевернутом положении от начала работы и до окончания газа в баллоне
- Данная горелки используется исключительно с клапанными газовыми баллонами штырькового типа (в комплект поставки не входит)
- Горелка LP-75 оснащена системой пъезоподжига