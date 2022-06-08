Преимущества

Предназначена для пайки твердым и мягким припоями, поджига и нагрева

Горелка оснащена новой запатентованной системой безопасности (рекуператор тепла), позволяющей использовать их в наклонном положении, и даже в перевернутом положении от начала работы и до окончания газа в баллоне



Данная горелки используется исключительно с клапанными газовыми баллонами штырькового типа (в комплект поставки не входит)



Горелка LP-75 оснащена системой пъезоподжига



Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы) - подойдет для узкого баллончика. Можно использовать в быту, в походах, применять для хобби.Надежная литая конструкция из пластика плотно удерживает все элементы. Это позволяет эффективно работать в течение длительного времени без риска перегрева основания насадки.