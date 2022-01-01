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Инструменты для электрики включают ряд изделий – плоскогубцы, бокорезы, устройства для резки кабеля и снятия изоляции, обжимные клещи. С их помощью монтажники обрезают провода и кабели, снимают изоляцию, устанавливают на жилы кабелей обжимные клеммы.

Инструменты для электрики включают ряд изделий – плоскогубцы, бокорезы, устройства для резки кабеля и снятия изоляции, обжимные клещи. С их помощью монтажники обрезают провода и кабели, снимают изоляцию, устанавливают на жилы кабелей обжимные клеммы.