Инструмент для электрики
158 товаров
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- 5 926 ₽190 мм, 0.32 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 7Макс. диаметр проволоки, мм: 4Макс. диаметр троса, мм: 6Длина, мм: 190Диэлектрическое покрытие: Нет
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- 899 ₽1 168 ₽160 мм, 0.13 кгДлина, мм: 160Диэлектрическое покрытие: Нет
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- 1 569 ₽2 085 ₽
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- 4 699 ₽6 026 ₽330 мм, 2 кгДлина, мм: 330Диэлектрическое покрытие: Нет
- -1 327 ₽
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- 1 620 ₽
- 5 390 ₽8 639 ₽
- -3 249 ₽
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- 390 ₽110 мм, острые, 0.03 кгДлина, мм: 110Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: ДаГубки: острыеМатериал: нержавеющая сталь
- 1 819 ₽2 218 ₽
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Инструменты для электрики включают ряд изделий – плоскогубцы, бокорезы, устройства для резки кабеля и снятия изоляции, обжимные клещи. С их помощью монтажники обрезают провода и кабели, снимают изоляцию, устанавливают на жилы кабелей обжимные клеммы.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инструмент для электрики в городе Ярославль по цене от 185 до 44095 рублей. В наличии более 158 наименований. Инструмент для электрики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.