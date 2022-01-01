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Электрика и свет

Инструмент для электрики

158 товаров
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Инструменты для электрики включают ряд изделий – плоскогубцы, бокорезы, устройства для резки кабеля и снятия изоляции, обжимные клещи. С их помощью монтажники обрезают провода и кабели, снимают изоляцию, устанавливают на жилы кабелей обжимные клеммы.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инструмент для электрики в городе Ярославль по цене от 185 до 44095 рублей. В наличии более 158 наименований. Инструмент для электрики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.