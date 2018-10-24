Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
Арт. X169751705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.383
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Регулировка глубины реза
|Нет
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- Мультиинструмент «ЗУБР» изготовлен из высококачественной стали и предназначен для профессионального применения. Благодаря закалке рабочих поверхностей он обладает повышенным ресурсом и обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ.
Преимущества
- Аккуратное удаление изоляции без повреждения кабеля
- Зажимные губки фиксируют кабель при удалении изоляции
- Эргономичные рукоятки обеспечивают комфорт при выполнении работ
- Обеспечивает автоматическое снятие изоляции проводов диаметром 0,13–6 мм2
- Дополнительный микрорегулятор позволяет точно настроить инструмент для достижения наилучшего результата
- Ограничитель длины снимаемой изоляции повышает скорость работ при выполнении однотипных операций
- Встроенные кусачки, а также приспособления для обжимки изолированных (0,5-6 мм2) и неизолированных наконечников (0,5–2,5 и 4–6 мм2), а также автомобильных клемм (7–8 мм2)