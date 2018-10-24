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Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
5.0
1
2 450 ₽
Клещи для обжима
    Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
    Арт. X169751705
    5.0
    1
    Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
    Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
    Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
    Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
    Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01

      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01

      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169751705
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.383
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Все характеристики
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мультиинструмент «ЗУБР» изготовлен из высококачественной стали и предназначен для профессионального применения. Благодаря закалке рабочих поверхностей он обладает повышенным ресурсом и обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ. 

        Преимущества

        • Аккуратное удаление изоляции без повреждения кабеля
        • Зажимные губки фиксируют кабель при удалении изоляции
        • Эргономичные рукоятки обеспечивают комфорт при выполнении работ
        • Обеспечивает автоматическое снятие изоляции проводов диаметром 0,13–6 мм2
        • Дополнительный микрорегулятор позволяет точно настроить инструмент для достижения наилучшего результата
        • Ограничитель длины снимаемой изоляции повышает скорость работ при выполнении однотипных операций
        • Встроенные кусачки, а также приспособления для обжимки изолированных (0,5-6 мм2) и неизолированных наконечников (0,5–2,5 и 4–6 мм2), а также автомобильных клемм (7–8 мм2)