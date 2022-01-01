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Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866
1 779 ₽
2 188 ₽
Клещи для обжима
    Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866
    Арт. О00000012214
    Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866
    Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866
      Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866
      Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866

      Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866

      • -409 ₽
      1 779 ₽
      2 188 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012214

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		нет
      Все характеристики
      • -409 ₽
      1 779 ₽
      2 188 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866 подойдут для работы с медными наконечниками любого стандарта. Инструмент оснащен накладками на рукоятках, которые обеспечивают эффективный обжим при минимальных усилиях. Есть винт для экстренной разблокировки.

        Преимущества

        • 4-х позиционные опрессующие губки
        • Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
        • Клиновидный обжим
        • Инструмент предназначен для опрессовки однопроволочных и многопроволочных жил
        • Скрытый храповой механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
        • Обработка поверхности: воронение