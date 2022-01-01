Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866
Арт. О00000012214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Винторез
|Нет
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Тип разъема RJ
|нет
- Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866 подойдут для работы с медными наконечниками любого стандарта. Инструмент оснащен накладками на рукоятках, которые обеспечивают эффективный обжим при минимальных усилиях. Есть винт для экстренной разблокировки.
Преимущества
- 4-х позиционные опрессующие губки
- Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
- Клиновидный обжим
- Инструмент предназначен для опрессовки однопроволочных и многопроволочных жил
- Скрытый храповой механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
- Обработка поверхности: воронение