Преимущества

4-х позиционные опрессующие губки

Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта

Клиновидный обжим

Инструмент предназначен для опрессовки однопроволочных и многопроволочных жил

Скрытый храповой механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки

Обработка поверхности: воронение

Пресс-клещи КВТ ПК-16м 78866 подойдут для работы с медными наконечниками любого стандарта. Инструмент оснащен накладками на рукоятках, которые обеспечивают эффективный обжим при минимальных усилиях. Есть винт для экстренной разблокировки.