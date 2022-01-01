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Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747
5 390 ₽
8 639 ₽
Клещи для обжима
  • Персональная скидка
Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747
Арт. О00000012182
Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747
Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747
  • Персональная скидка
Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747
Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747

Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 249 ₽
5 390 ₽
8 639 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000012182

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Винторез
Нет
Тип разъема RJ
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 249 ₽
5 390 ₽
8 639 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747 - это очень удобный в работе ручной инструмент для опрессовки кабеля. До завершения полного цикла обжима храповый механизм блокирует обратный ход. Удлиненная конструкция ручек позволяет работать одновременно двумя руками, что повышает эффективность выполнения электромонтажных операций.

    Преимущества

    • Материалом для изготовления корпуса пресс-клещей с набором матриц КВТ CTB 58747 служит качественная 3-х миллиметровая сталь
    • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки из термопластрезины обеспечивают удобный хват без риска проскальзывания в процессе работы
    • Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги
    • Усиленный трехшарнирный рычажный механизм
    • Вороненая поверхность
    • Стойкость к износу и коррозии
    • Регулятор прижимного усилия матриц
    • На 30% меньше затраты усилий, по сравнению с аналогичным инструментом