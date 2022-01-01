Преимущества

Материалом для изготовления корпуса пресс-клещей с набором матриц КВТ CTB 58747 служит качественная 3-х миллиметровая сталь

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки из термопластрезины обеспечивают удобный хват без риска проскальзывания в процессе работы

Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги

Усиленный трехшарнирный рычажный механизм

Вороненая поверхность

Стойкость к износу и коррозии

Регулятор прижимного усилия матриц

На 30% меньше затраты усилий, по сравнению с аналогичным инструментом

Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTB 58747 - это очень удобный в работе ручной инструмент для опрессовки кабеля. До завершения полного цикла обжима храповый механизм блокирует обратный ход. Удлиненная конструкция ручек позволяет работать одновременно двумя руками, что повышает эффективность выполнения электромонтажных операций.