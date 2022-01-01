Инструменты для работы с изоляцией дают возможность снятия изоляции без повреждения проводника и тех ее участков, которые должны быть сохранены. Для этого используются стрипперы, плоскогубцы, клещи, специальные инструменты и ножи. При выборе учитывается диаметр провода.

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