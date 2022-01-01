Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278

Преимущества

4 в 1: снятие изоляции с проводов 0.05-10 кв.мм, резка проводов сечением до 10 кв.мм, снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП, опрессовка наконечников 0.5-6.0 мм2

В стандартном диапазоне 0.2-6.0 кв.мм: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов

В микродиапазоне проводов от 0.05 кв.мм и для сечения 10 кв.мм используется винт микронастройки

Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм

Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме

Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам

Функция частичного снятия изоляции

Надрез и смещение

Снятие изоляции с середины провода

Встроенный модуль CutPro для резки проводов

Профессиональные лезвия инструмента для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 изготовлены из нержавеющей стали

Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса

Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы

Типы опрессуемых наконечников: неизолированные наконечники и автоклеммы под двойной обжим

Металлическая отбортовка защитной крышки механизма

Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим положение регулятора

Новые эргономичные рукоятки с увеличенной площадью из нескользящего прорезиненного материала

Отверстие на рукоятке для крепежа инструмента на карабин

Длина: 206 мм

Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 используется для резки провода сечением 10 кв.мм, опрессовки наконечников 0,5-6 кв.мм, снятия оболочки с плоских проводов ВВГ-П и ПУНП, а также снятия изоляции с проводов 0,05-10 кв.мм. Стриппер оснащен винтом микронастройки, удобными для удержания изделия двухкомпонентными рукоятками, усиленными прижимными губками. Длина - 206 мм.