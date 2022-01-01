Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
Арт. Ю00000028672
Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
Арт. Ю00000028672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.36
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
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- Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 используется для резки провода сечением 10 кв.мм, опрессовки наконечников 0,5-6 кв.мм, снятия оболочки с плоских проводов ВВГ-П и ПУНП, а также снятия изоляции с проводов 0,05-10 кв.мм. Стриппер оснащен винтом микронастройки, удобными для удержания изделия двухкомпонентными рукоятками, усиленными прижимными губками. Длина - 206 мм.
Преимущества
- 4 в 1: снятие изоляции с проводов 0.05-10 кв.мм, резка проводов сечением до 10 кв.мм, снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП, опрессовка наконечников 0.5-6.0 мм2
- В стандартном диапазоне 0.2-6.0 кв.мм: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 кв.мм и для сечения 10 кв.мм используется винт микронастройки
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции
- Надрез и смещение
- Снятие изоляции с середины провода
- Встроенный модуль CutPro для резки проводов
- Профессиональные лезвия инструмента для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 изготовлены из нержавеющей стали
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Типы опрессуемых наконечников: неизолированные наконечники и автоклеммы под двойной обжим
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим положение регулятора
- Новые эргономичные рукоятки с увеличенной площадью из нескользящего прорезиненного материала
- Отверстие на рукоятке для крепежа инструмента на карабин
- Длина: 206 мм