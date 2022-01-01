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Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
2 404 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
    Арт. Ю00000028672
    Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
    Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
    Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
      Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
      Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278
      Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278

      Автоматический многофункциональный стриппер КВТ WS-11 4 в 1 для провода сеч.0,5-10,0мм2 69278

      2 404 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000028672

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.36
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Все характеристики
      2 404 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 используется для резки провода сечением 10 кв.мм, опрессовки наконечников 0,5-6 кв.мм, снятия оболочки с плоских проводов ВВГ-П и ПУНП, а также снятия изоляции с проводов 0,05-10 кв.мм. Стриппер оснащен винтом микронастройки, удобными для удержания изделия двухкомпонентными рукоятками, усиленными прижимными губками. Длина - 206 мм.

        Преимущества

        • 4 в 1: снятие изоляции с проводов 0.05-10 кв.мм, резка проводов сечением до 10 кв.мм, снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП, опрессовка наконечников 0.5-6.0 мм2
        • В стандартном диапазоне 0.2-6.0 кв.мм: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
        • В микродиапазоне проводов от 0.05 кв.мм и для сечения 10 кв.мм используется винт микронастройки
        • Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
        • Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме
        • Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
        • Функция частичного снятия изоляции
        • Надрез и смещение
        • Снятие изоляции с середины провода
        • Встроенный модуль CutPro для резки проводов
        • Профессиональные лезвия инструмента для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 изготовлены из нержавеющей стали
        • Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
        • Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
        • Типы опрессуемых наконечников: неизолированные наконечники и автоклеммы под двойной обжим
        • Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
        • Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим положение регулятора
        • Новые эргономичные рукоятки с увеличенной площадью из нескользящего прорезиненного материала
        • Отверстие на рукоятке для крепежа инструмента на карабин
        • Длина: 206 мм