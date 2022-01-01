Блок автоматики
20 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 14 990 ₽15 180 ₽25 А, IP 23Номинальный ток, А: 25Напряжение, В: 230Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
- -190 ₽
-
- 6 460 ₽IP 20Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 20Частота, Гц: 50
- Персональная скидка
-
- 15 980 ₽25 А, IP 23Номинальный ток, А: 25Напряжение, В: 220, 380Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
- Нет в наличии32 АНоминальный ток, А: 32Напряжение, В: 220
- Нет в наличии26 А, IP 23Номинальный ток, А: 26Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 23
- Нет в наличииIP 23Макс. мощность, кВт: 22Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 23
- Нет в наличииБлок автоматики Startmaster DS 17000 (230) для дизельных электростанций (DS 13000 A ES_DS 17000 A ES)100 А, IP 23Номинальный ток, А: 100Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 23
- Нет в наличии50 А, IP 20Номинальный ток, А: 50Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 20Частота, Гц: 50
- Нет в наличииIP 23Напряжение, В: 380Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
- Нет в наличииБлок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)50 А, IP 23Номинальный ток, А: 50Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 23
- Нет в наличии25 АМакс. мощность, кВт: 10Номинальный ток, А: 25Напряжение, В: 220Частота, Гц: 50
- Нет в наличииБлок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 43128425 А, IP 23Номинальный ток, А: 25Напряжение, В: 220, 380Длина кабеля, м: 8Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
- Нет в наличииБлок автоматики Startmaster BS 11500 (230V) для бензиновых станций (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS7500 A ES_BS 8500 A ES _BS 11000 A ES_TI 7000 A ES)IP 23Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
- Нет в наличииIP 23Напряжение, В: 380Длина кабеля, м: 8Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
- Нет в наличииБлок автоматики Startmaster DS 25000 D (400V) для дизельных электростанций (DS_7000_DA_ES DS_14000_DA_ES)IP 23Напряжение, В: 220, 380Степень защиты: IP 23
- Нет в наличииБлок автоматики Startmaster DS 25000 (230V) для дизельных электростанций (DS_5500_A_ES DS_11000_A_ES)100 А, IP 23Номинальный ток, А: 100Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 23
- Нет в наличииIP 23Напряжение, В: 380Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
- Нет в наличииIP 23Напряжение, В: 220, 380Степень защиты: IP 23
- Нет в наличииБлок автоматики Startmaster BS 11500 (230V) для бензиновых станций (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS7500 A ES_BS 8500 A ES _TI 7000 A ES)IP 23Напряжение, В: 220Степень защиты: IP 23Частота, Гц: 50
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить блок автоматики в городе Ярославль по цене от 6460 до 47810 рублей. В наличии более 20 наименований. Блок автоматики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.