Здесь можно подобрать модели ручных строительных вибраторов. Они используются для утрамбовки различных материалов, таких как песок, цемент, щебень, а также выравнивания дорожно-асфальтового покрытия, и поверхности пола. Состоят из рабочей виброноги, транспортировочного колеса и небольшой плиты.

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