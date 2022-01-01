Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100
Арт. X12922412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Ширина башмака, мм
|285
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Длина башмака, мм
|330
- Вибротрамбовка SAMSAN TR 168 оснащена бензиновым 4-тактным двигателем Honda GX100, мощностью 2,2 кВт. Используется для уплотнения связных грунтов, а также сухих материалов, таких как песок, щебень и т.д. Благодаря своим небольшим габаритам и компактности, подходит для работ в узких и малогабаритных пространствах, например в траншеях. За счет наличия 4-тактного двигателя, вибротрамбовка расходует меньше топлива. Оснащена специальными воздушными фильтрами, которые продлевают срок службы оборудования. Топливный бак из пластика не подвержен коррозии
Преимущества
- Вибротрамбовки TR 168 оснащены 4-тактными бензиновыми двигателями. Двигатели имеют низкий расход топлива по сравнению с 2-тактными двигателями
- Мощный дроссель обеспечивает длительную и надежную работу оборудования
- Дополнительная система фильтрации воздуха обеспечивающая больший срок службы двигателя
- Быстрый запуск двигателя обеспечивает интегрированный топливный клапан
- Усиленная амортизационная подвеска, подавляющая вибрации в ручке трамбовки, что обеспечивает комфортную работу оператора
- Топливный бак из пластика не подвержен коррозии, что обеспечивает более долгую жизнь оборудования и отсутствие ржавчины
- Двигатель защищен от случайных механических повреждений специальной рамой