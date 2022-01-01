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Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100
    Арт. X12922412
    Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100
    Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100
      Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100
      Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100

      Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922412

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Ширина башмака, мм
      		285
      Длина башмака, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вибротрамбовка SAMSAN TR 168 оснащена бензиновым 4-тактным двигателем Honda GX100, мощностью 2,2 кВт. Используется для уплотнения связных грунтов, а также сухих материалов, таких как песок, щебень и т.д. Благодаря своим небольшим габаритам и компактности, подходит для работ в узких и малогабаритных пространствах, например в траншеях. За счет наличия 4-тактного двигателя, вибротрамбовка расходует меньше топлива. Оснащена специальными воздушными фильтрами, которые продлевают срок службы оборудования. Топливный бак из пластика не подвержен коррозии

        Преимущества

        • Вибротрамбовки TR 168 оснащены 4-тактными бензиновыми двигателями. Двигатели имеют низкий расход топлива по сравнению с 2-тактными двигателями
        • Мощный дроссель обеспечивает длительную и надежную работу оборудования
        • Дополнительная система фильтрации воздуха обеспечивающая больший срок службы двигателя
        • Быстрый запуск двигателя обеспечивает интегрированный топливный клапан
        • Усиленная амортизационная подвеска, подавляющая вибрации в ручке трамбовки, что обеспечивает комфортную работу оператора
        • Топливный бак из пластика не подвержен коррозии, что обеспечивает более долгую жизнь оборудования и отсутствие ржавчины
        • Двигатель защищен от случайных механических повреждений специальной рамой