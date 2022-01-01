Вибротрамбовка Samsan TR 168 двиг. Honda GX 100

Преимущества

Вибротрамбовки TR 168 оснащены 4-тактными бензиновыми двигателями. Двигатели имеют низкий расход топлива по сравнению с 2-тактными двигателями

Мощный дроссель обеспечивает длительную и надежную работу оборудования

Дополнительная система фильтрации воздуха обеспечивающая больший срок службы двигателя

Быстрый запуск двигателя обеспечивает интегрированный топливный клапан

Усиленная амортизационная подвеска, подавляющая вибрации в ручке трамбовки, что обеспечивает комфортную работу оператора

Топливный бак из пластика не подвержен коррозии, что обеспечивает более долгую жизнь оборудования и отсутствие ржавчины

Двигатель защищен от случайных механических повреждений специальной рамой

Вибротрамбовка SAMSAN TR 168 оснащена бензиновым 4-тактным двигателем Honda GX100, мощностью 2,2 кВт. Используется для уплотнения связных грунтов, а также сухих материалов, таких как песок, щебень и т.д. Благодаря своим небольшим габаритам и компактности, подходит для работ в узких и малогабаритных пространствах, например в траншеях. За счет наличия 4-тактного двигателя, вибротрамбовка расходует меньше топлива. Оснащена специальными воздушными фильтрами, которые продлевают срок службы оборудования. Топливный бак из пластика не подвержен коррозии