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В этой категории можно выбрать универсальные аппараты, предназначенные для выравнивания, заглаживания и финальной обработки поверхностей. Все представленные модели затирочных устройств обладают высокой производительностью и большими возможностями управления, поэтому широко используются при строительстве.

В этой категории можно выбрать универсальные аппараты, предназначенные для выравнивания, заглаживания и финальной обработки поверхностей. Все представленные модели затирочных устройств обладают высокой производительностью и большими возможностями управления, поэтому широко используются при строительстве.