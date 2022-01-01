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Строительная техника

Затирочные машины

16 товаров
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В этой категории можно выбрать универсальные аппараты, предназначенные для выравнивания, заглаживания и финальной обработки поверхностей. Все представленные модели затирочных устройств обладают высокой производительностью и большими возможностями управления, поэтому широко используются при строительстве.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить затирочные машины в городе Ярославль по цене от 1518 до 282514 рублей. В наличии более 16 наименований. Затирочные машины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Вибратор ZITREK Z3K50 Loncin 154F
27 000 ₽
Вибратор ZITREK Z3K50 Loncin 154F
Вибратор DIAM VM-60/5.5H
67 398 ₽
Вибратор DIAM VM-60/5.5H
Затирочная машина HONDA GX-160
71 584 ₽
Затирочная машина HONDA GX-160
Шлифовальная машина BOSCH PSS 250 AE для затирки
6 809 ₽
Шлифовальная машина BOSCH PSS 250 AE для затирки
Затирочная машина Masalta MT30-4
79 042 ₽
Затирочная машина Masalta MT30-4
Затирочная машина Masalta MT36-4
114 380 ₽
Затирочная машина Masalta MT36-4
Затирочная машина Masalta MT 42-4
99 990 ₽
Затирочная машина Masalta MT 42-4
Затирочная машина Masalta MT 24-4
69 523 ₽
Затирочная машина Masalta MT 24-4
Затирочная машина Masalta MT36-4 ST, 6.6 кВт
89 556 ₽
Затирочная машина Masalta MT36-4 ST, 6.6 кВт
Затирочная машина Samsan PTE 36, 2.2 кВт
49 887 ₽
Затирочная машина Samsan PTE 36, 2.2 кВт
Лопасти для затирочной машины STEM SPT 242
1 518 ₽
Лопасти для затирочной машины STEM SPT 242
Затирочная машина PATRIOT Power PM 800-3
282 514 ₽
Затирочная машина PATRIOT Power PM 800-3
Затирочная машина ZITREK PT-24
53 990 ₽
Затирочная машина ZITREK PT-24
Диск для затирочной машины ТСС DMD, DMR 900, DMD1000
4 700 ₽
Диск для затирочной машины ТСС DMD, DMR 900, DMD1000
Затирочная машина TSS DMD1000L
84 800 ₽
Затирочная машина TSS DMD1000L
Виброплита ZITREK Z3k81W LCT PW200
37 990 ₽
Виброплита ZITREK Z3k81W LCT PW200
Виброплита бензиновая STURM PC8805DK
37 380 ₽
Виброплита бензиновая STURM PC8805DK