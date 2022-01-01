Затирочные машины
16 товаров
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- 71 584 ₽79 630 ₽Диаметр диска, мм: 915Тип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 5.5
- -8 046 ₽
- Персональная скидка
- 90 400 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 6.25
- Персональная скидка
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- 43 080 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 6.5
- Персональная скидка
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- Нет в наличииДиаметр диска, мм: 600Тип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 5.5
- Нет в наличииДиаметр диска, мм: 900Тип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 5.6
- Нет в наличииДиаметр диска, мм: 900Тип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 9
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 5.5
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновыйМощность, л.с.: 5.5
- Нет в наличииДиаметр диска, мм: 880
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- Нет в наличииТип двигателя: электрический
- Нет в наличии
- Нет в наличииДиаметр диска, мм: 900Тип двигателя: электрический
- Нет в наличии
В этой категории можно выбрать универсальные аппараты, предназначенные для выравнивания, заглаживания и финальной обработки поверхностей. Все представленные модели затирочных устройств обладают высокой производительностью и большими возможностями управления, поэтому широко используются при строительстве.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить затирочные машины в городе Ярославль по цене от 1518 до 282514 рублей. В наличии более 16 наименований. Затирочные машины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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