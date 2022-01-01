Плазменные резаки – профессиональное оборудование, предназначенное для воздушно-плазменной резки металлических заготовок. Характеризуются надежностью и удобством в работе. Среди представленных моделей можно выбрать плазморезы с толщиной реза от 12 до 45 мм, и с номинальным напряжением тока в диапазоне от 15 до 150 А.

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