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Электросварочное оборудование

Плазменные резаки

Найдено: 17 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плазменные резаки в городе Ярославль по цене от 9775 до 29910 рублей. В наличии более 17 наименований. Плазменные резаки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сварочный инвертор СВАРОГ ARC 205B, 9 квт, форсаж дуги
25 839 ₽
Сварочный инвертор СВАРОГ ARC 205B, 9 квт, форсаж дуги
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ ГЗУ 247 (3,2)
2 565 ₽
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ ГЗУ 247 (3,2)
Сварочный полуавтомат инверторный РЕСАНТА САИПА-135
16 490 ₽
Сварочный полуавтомат инверторный РЕСАНТА САИПА-135
Сварочный полуавтомат инверторный РЕСАНТА САИПА-220
25 590 ₽
Сварочный полуавтомат инверторный РЕСАНТА САИПА-220
Сварочный полуавтомат инверторный СВАРОГ MIG 250Y
100 299 ₽
Сварочный полуавтомат инверторный СВАРОГ MIG 250Y
Газовая горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 9/9
2 880 ₽
Газовая горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 9/9
Газовая горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 6/6
2 970 ₽
Газовая горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 6/6
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 9/9
2 880 ₽
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 9/9
Газовая сварочная горелка Jet Малютка (0,1,2,3)
2 980 ₽
Газовая сварочная горелка Jet Малютка (0,1,2,3)
Газовая сварочная горелка Г2-05 (1,2,3)
2 590 ₽
Газовая сварочная горелка Г2-05 (1,2,3)
Сварочный полуавтомат инверторный РЕСАНТА САИПА-165
15 921 ₽
Сварочный полуавтомат инверторный РЕСАНТА САИПА-165
Плазмотрон РЕСАНТА САИ 160, 4.4 квт
5 390 ₽
Плазмотрон РЕСАНТА САИ 160, 4.4 квт
Плазмотрон РЕСАНТА САИ 220, 5.28 квт
7 890 ₽
Плазмотрон РЕСАНТА САИ 220, 5.28 квт
Горелка для плазмореза РЕСАНТА САИ 250, 6.38 квт
10 490 ₽
Горелка для плазмореза РЕСАНТА САИ 250, 6.38 квт
Горелка для плазмореза РЕСАНТА САИ 220 ПН, 6.6 квт
12 490 ₽
Горелка для плазмореза РЕСАНТА САИ 220 ПН, 6.6 квт
Горелка для плазмореза РЕСАНТА САИ 190 ПН, 5.5 квт
9 290 ₽
Горелка для плазмореза РЕСАНТА САИ 190 ПН, 5.5 квт
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА 190 МФ, питание: 230 в
26 590 ₽
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА 190 МФ, питание: 230 в
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ ГВП-229
2 575 ₽
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ ГВП-229
Сварочный полуавтомат СВАРОГ REAL MIG 160
25 840 ₽
Сварочный полуавтомат СВАРОГ REAL MIG 160
Плазмотрон AURORA INTER 205, 7.7 квт
17 500 ₽
Плазмотрон AURORA INTER 205, 7.7 квт
Сварочный аппарат AURORA POLO 160, питание: 230 в
21 100 ₽
Сварочный аппарат AURORA POLO 160, питание: 230 в
Плазмотрон AURORA Вектор 1600, 6.6 квт
6 200 ₽
Плазмотрон AURORA Вектор 1600, 6.6 квт
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА-200С, питание: 220 в
21 590 ₽
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА-200С, питание: 220 в
Сварочный аппарат BestWeld Master i160-CHN
22 230 ₽
Сварочный аппарат BestWeld Master i160-CHN
Сварочный аппарат START PRO WEGA 200, питание: 220 в
33 230 ₽
Сварочный аппарат START PRO WEGA 200, питание: 220 в
Сварочный инвертор СВАРОГ ARC 205 B, 9 квт
28 880 ₽
Сварочный инвертор СВАРОГ ARC 205 B, 9 квт
Сварочный полуавтомат СВАРОГ PRO MIG 200
56 360 ₽
Сварочный полуавтомат СВАРОГ PRO MIG 200
Плазмотрон FUBAG IQ 180, 6.6 квт
5 610 ₽
Плазмотрон FUBAG IQ 180, 6.6 квт
Сварочный полуавтомат СВАРОГ REAL MIG 200 N24002N
27 419 ₽
Сварочный полуавтомат СВАРОГ REAL MIG 200 N24002N
Сварочный аппарат Сварог PRO MIG 200 SYNERGY, питание: 220 в
59 489 ₽
Сварочный аппарат Сварог PRO MIG 200 SYNERGY, питание: 220 в
Сварочный аппарат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet, питание: 230 в
34 300 ₽
Сварочный аппарат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet, питание: 230 в
Сварочный аппарат Aurora PRO OVERMAN 200
35 900 ₽
Сварочный аппарат Aurora PRO OVERMAN 200
Газовая горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 6/6
2 880 ₽
Газовая горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 6/6
Сварочный аппарат СВАРОГ MIG 200 REAL
38 010 ₽
Сварочный аппарат СВАРОГ MIG 200 REAL
Сварочный аппарат START MIG183
15 180 ₽
Сварочный аппарат START MIG183
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА-200, питание: 220 в
22 790 ₽
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА-200, питание: 220 в
Сварочный аппарат СВАРОГ MIG 200 REAL SMART, питание: 120–270 в
33 589 ₽
Сварочный аппарат СВАРОГ MIG 200 REAL SMART, питание: 120–270 в
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ Г2-Мини ДМ 273 6/6
2 880 ₽
Газовая сварочная горелка ДОНМЕТ Г2-Мини ДМ 273 6/6
Сварочный аппарат FUBAG IRMIG 180 FB 250, питание: 220 в
24 130 ₽
Сварочный аппарат FUBAG IRMIG 180 FB 250, питание: 220 в
Плазмотрон Сварог CS 141 IVT6509
13 485 ₽
Плазмотрон Сварог CS 141 IVT6509
Плазмотрон Сварог CS 70 IVT6877
10 235 ₽
Плазмотрон Сварог CS 70 IVT6877
Плазмотрон Сварог CS 101 IVT7957
16 985 ₽
Плазмотрон Сварог CS 101 IVT7957
Плазмотрон Сварог CS 141 IVT6505
18 160 ₽
Плазмотрон Сварог CS 141 IVT6505
Плазмотрон Сварог CS 151 IVT6555
20 675 ₽
Плазмотрон Сварог CS 151 IVT6555
Плазмотрон Сварог CS 151 IVT6559
16 120 ₽
Плазмотрон Сварог CS 151 IVT6559
Плазмотрон Сварог CS 81 IVT7907
14 195 ₽
Плазмотрон Сварог CS 81 IVT7907
Плазмотрон Сварог CSA 141 IVT0691
29 910 ₽
Плазмотрон Сварог CSA 141 IVT0691
Плазмотрон Сварог CSA 141 IVT0695
23 790 ₽
Плазмотрон Сварог CSA 141 IVT0695
Плазмотрон Сварог CSA 101 IVT0666
17 825 ₽
Плазмотрон Сварог CSA 101 IVT0666
Плазмотрон Сварог CSA 81 IVT0636
17 130 ₽
Плазмотрон Сварог CSA 81 IVT0636