Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165

Преимущества

IGBT платформа

Тоннельная система охлаждения

Система автоматического отключения при перегреве

Класс защиты IP21

Металлический корпус

Наличие ручки для удобной транспортировки

Ресанта САИПА 165 предназначен для сварки специальной проволокой. При нажатии клавиши на ручке проволока подается автоматически, что делает сварной шов равномерным. Регулировка скорости подачи проволоки обуславливает толщину свариваемого шва. Диапазон тока 30-160 А предусматривает использование проволоки толщиной от 0.6 до 0.9 мм. Система охлаждения способствует поддержанию рабочей температуры. Аппарат автоматически отключается в случае перегрева. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.