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Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
4.7
24
15 921 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
    Арт. X1311011108
    4.7
    24
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165

      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165

      15 921 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1311011108
      4.7
      24

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      15 921 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ресанта САИПА 165 предназначен для сварки специальной проволокой. При нажатии клавиши на ручке проволока подается  автоматически, что делает сварной шов равномерным. Регулировка скорости подачи проволоки обуславливает толщину свариваемого шва. Диапазон тока 30-160 А предусматривает использование проволоки толщиной от 0.6 до 0.9 мм. Система охлаждения способствует поддержанию рабочей температуры. Аппарат автоматически отключается в случае перегрева. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.

        Преимущества

        • IGBT платформа
        • Тоннельная система охлаждения
        • Система автоматического отключения при перегреве
        • Класс защиты IP21
        • Металлический корпус
        • Наличие ручки для удобной транспортировки