Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-165
Арт. X1311011108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Нет
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- Ресанта САИПА 165 предназначен для сварки специальной проволокой. При нажатии клавиши на ручке проволока подается автоматически, что делает сварной шов равномерным. Регулировка скорости подачи проволоки обуславливает толщину свариваемого шва. Диапазон тока 30-160 А предусматривает использование проволоки толщиной от 0.6 до 0.9 мм. Система охлаждения способствует поддержанию рабочей температуры. Аппарат автоматически отключается в случае перегрева. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.
Преимущества
- IGBT платформа
- Тоннельная система охлаждения
- Система автоматического отключения при перегреве
- Класс защиты IP21
- Металлический корпус
- Наличие ручки для удобной транспортировки