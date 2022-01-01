Представленные в разделе инверторы предназначены для аргонной сварки дугой. Применяются для сварки переменным или постоянным током сплавов меди, алюминия, нержавеющей стали. Каждый инверторный аппарат оснащен системой воздушного охлаждения. В “Бигам” можно найти всё для качественной tig-сварки: маски сварщика, прутки, горелки и др.

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