Электроды Esab ОК 46.00 2.5мм (5.3кг)

Параметры

Предел текучести — 400 МПа

Предел прочности — 510 МПа

Относительное удлинение — 28%

Ударная вязкость при 0°C — 70 Дж/см 2

Ударная вязкость при -20°C — 35 Дж/см2

Химический состав наплавленного металла

C: 0.08%

Mn: 0.4%

Si: 0.3%

Электроды Esab ОК 46.00 2.5мм предназначены для сварки методом MMA углеродистых конструкционных и судовых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов. Электрод широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям.