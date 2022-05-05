Электроды Esab ОК 46.00 2.5мм (5.3кг)
Арт. 720330170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОК 46.00
- Электроды Esab ОК 46.00 2.5мм предназначены для сварки методом MMA углеродистых конструкционных и судовых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов. Электрод широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям.
Параметры
- Предел текучести — 400 МПа
- Предел прочности — 510 МПа
- Относительное удлинение — 28%
- Ударная вязкость при 0°C — 70 Дж/см2
- Ударная вязкость при -20°C — 35 Дж/см2
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.08%
- Mn: 0.4%
- Si: 0.3%