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19.08.2022
Event-мероприятие в городе Вологда 27 августа
10.06.2022
Event-мероприятие в городе Ковров 10 июня
Розыгрыш авто - итоги!
24.12.2021
Розыгрыш авто - итоги!
18.08.2022
Event-мероприятие в городе Череповец 26 августа
07.06.2022
Event-мероприятие в городе Муром 11 июня
Переезд магазина в г. Ковров
13.12.2021
Переезд магазина в г. Ковров
Целый год дополнительного сервиса по сертификатам Бигам!
16.08.2022
Целый год дополнительного сервиса по сертификатам Бигам!
Открытие филиала в Твери!
26.01.2022
Открытие филиала в Твери!
Открытие нового магазина в Череповце!
03.12.2021
Открытие нового магазина в Череповце!