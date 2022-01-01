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Оборудование и расходные материалы для уборки помещения включают моющие пылесосы, мойки высокого давления, а также химикаты для очистки стекол и ковровых покрытий. Используют моечное оборудования как клининговые компании, так и частные лица. Мощность устройств и состав моющих средств выбирается в зависимости от вида и объемов предстоящих работ.

Оборудование и расходные материалы для уборки помещения включают моющие пылесосы, мойки высокого давления, а также химикаты для очистки стекол и ковровых покрытий. Используют моечное оборудования как клининговые компании, так и частные лица. Мощность устройств и состав моющих средств выбирается в зависимости от вида и объемов предстоящих работ.