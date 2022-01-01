Уборка и клининг
601 товар
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 26 990 ₽38 990 ₽
- -12 000 ₽
-
- 7 199 ₽8 380 ₽Шланг, мВес, кг: 5.8
- -1 181 ₽
-
- 10 490 ₽11 080 ₽
- -590 ₽
- Персональная скидка
- Персональная скидка
-
- 9 390 ₽11 090 ₽
- -1 700 ₽
- Персональная скидка
- -7 000 ₽
-
- -380 ₽
- Персональная скидка
- -856 ₽
-
- 30 511 ₽33 560 ₽Вес, кг: 10.5
- -3 049 ₽
-
- 4 050 ₽4 500 ₽Шланг, мВес, кг: 3.8
- -450 ₽
-
- 30 310 ₽Шланг, мВес, кг: 8.5
- 10 990 ₽Шланг, мВес, кг: 6.4
- Персональная скидка
-
- 41 590 ₽51 990 ₽
- -10 400 ₽
- Персональная скидка
- Персональная скидка
-
- 959 ₽1 310 ₽
- -351 ₽
-
- 11 590 ₽14 560 ₽
- -2 970 ₽
-
- Персональная скидка
-
- 8 883 ₽10 360 ₽
- -1 477 ₽
-
- 10 800 ₽Шланг, мВес, кг: 12.2
- Персональная скидка
-
Оборудование и расходные материалы для уборки помещения включают моющие пылесосы, мойки высокого давления, а также химикаты для очистки стекол и ковровых покрытий. Используют моечное оборудования как клининговые компании, так и частные лица. Мощность устройств и состав моющих средств выбирается в зависимости от вида и объемов предстоящих работ.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить уборка и клининг в городе Ярославль по цене от 38 до 999999 рублей. В наличии более 601 наименования. Уборка и клининг можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.