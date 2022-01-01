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Уборка и клининг

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Оборудование и расходные материалы для уборки помещения включают моющие пылесосы, мойки высокого давления, а также химикаты для очистки стекол и ковровых покрытий. Используют моечное оборудования как клининговые компании, так и частные лица. Мощность устройств и состав моющих средств выбирается в зависимости от вида и объемов предстоящих работ.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить уборка и клининг в городе Ярославль по цене от 38 до 999999 рублей. В наличии более 601 наименования. Уборка и клининг можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.