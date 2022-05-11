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Для любого пылесоса неотъемлемой частью конструкции является мешок, собирающий пыль, грязь и мусор. В основном они используются в моделях, предназначенных для сухой уборки. В зависимости от того, подбираете ли вы расходные материалы для бытового пылесоса или строительного, необходимо знать, какое из изделий нужно именно вам. В представленном рейтинге мешков для пылесоса были собраны качественные модели на любой случай.

Как выбрать мешки для пылесоса

При выборе мусоросборника главную роль играет его назначение. Осколки стекла, строительный мусор, крупные комки грязи, которые собирает строительный пылесос, должны быть выброшены сразу после окончания уборки во избежание травм. На этот случай используют одноразовые изделия. Для бытового пылесоса важнее вместимость и частота замены расходных материалов: чем реже – тем лучше. С этой задачей справляются многоразовые мешки.

Что учесть при покупке мешков для пылесосов

Какой пылесборник для пылесоса лучше, можно определить по нескольким критериям:

Материал изготовления. В основном пылесборники изготавливаются из бумаги, синтетической ткани (флизелин или микрофибра), текстиля (на хлопковой основе) или из смеси синтетического и бумажного волокна. Как правило, изделия из бумаги или флизелина предназначены для однократного использования, в то время как текстильные на основе хлопка или микрофибры являются многоразовыми. Их можно очищать, мыть вручную, а некоторые изделия даже подходят для стирки в стиральной машине. Размер мешка. Объем изделий, представленных в Интернет-магазине “Бигам” варьируется от 15 до 220 литров. Наиболее распространенная вместимость – у мешка для домашнего пылесоса (не превышает 50 л). Среднеразмерные изделия (от 50 до 100 л.) используются профессиональной техникой во время строительно-ремонтных работ. Самые крупные модели (от 100 л. и более) применяются для отвода стружки при работе со шлифовальным, дерево- и металлообрабатывающим оборудованием. Тип застежки. Застежка располагается в нижней части мешка и нужна для того, чтобы из него было проще выкинуть содержимое. Тип застежки определяет не только удобство, но и герметичность мусоросборника для пылесоса. В современных изделиях применяют зажимы, клапаны, липучки и молнии. Наиболее надежными являются застежки-клапаны и молнии. Диаметр отверстия для шланга. Диаметр подводимого к пылесборнику шланга разнится в зависимости от его назначения и мощности. Бытовые пылесосы обычно комплектуются шлангами с наружным диаметром от 30 до 50 мм. Мощные строительные пылесосы имеют такой же диаметр патрубка, но изготавливаются из более прочных материалов, что позволяет им беспрепятственно собирать большой объем пыли, острые осколки материалов и стружку. Строительные пылесосы средней и малой мощности обладают шлангом диаметром от 50 до 310 мм. Мешки подбираются в соответствии с этими размерами, чтобы обеспечить герметичное соединение с оборудованием.

От первого критерия будет зависеть срок службы изделия, от двух других – частота его замены или чистки, а от четвертого – совместимость с той или иной моделью пылесоса.

Выбирать бумажные или тканевые мешки?

Бумажные пылесборники являются сменным расходным материалом. Они изготавливаются из плотного листа, что позволяет собирать различный строительный мусор без риска получения травм при опустошении сумки для пыли.

Преимущества бумажных мусоросборников:

Подходят для сбора мелкой крошки и пыли, которую не удерживает ткань;

Выбрасываются после однократного применения, не требуют чистки;

Безопасны и экологичны.

Тканые изделия обладают большей прочностью по сравнению с изделиями из бумаги или бумаги с добавлением синтетических материалов. Они не боятся влаги, поэтому могут применяться для сухой и влажной уборки.

Преимущества текстильных пылесборников:

Имеют более долгий срок службы;

Влагостойкие;

Подходят для мытья, стирки;

Обладают дополнительным фильтрующим действием.

Как подбирать мешок: для нужной модели пылесоса или совместимый?

Обычно фирменные мешки для пылесоса имеют маркировку или примечание, указывающее, для каких моделей они предназначены. Такие пылесборники уже оснащены отверстием под шланг пылесоса и индивидуальным креплением к нему.

Совместимость с любым оборудованием предполагает, что изделие не имеет готового отверстия под патрубок. Его необходимо вырезать самостоятельно под ваш пылесос, что удобно. С другой стороны, отверстие может не подойти под крепление для шланга, что повышает риск нарушения герметичности.

Производители

Среди производителей пылесосов изготовлением комплектующих для них занимаются немногие. В основном изделия одной фирмы совместимы только с оригинальным оборудованием, но бывают и исключения из этого правила. Среди них выделяются следующие 12 производителей.

Bigmaster

В ассортименте фирмы Bigmaster представлены одноразовые и сменные фильтр-мешки, совместимые с оборудованием KARCHER. Большинство их моделей многослойные, благодаря чему выдерживают большой объем собранного мусора. Подходят для сбора стружки и пыли, образуемой при резке и шлифовке материалов.

EURO Clean

EURO Clean предлагает широкий ассортимент товаров для очищения самых разных поверхностей. Среди них популярностью пользуются синтетические пылесборники, которые предназначены для промышленных пылесосов фирмы Bosch. Они отличаются высокой стойкостью к износу, не изменяют мощность всасывания пылесосом.

Filtero

Filtero производит мусоросборники как для строительных, так и для домашних пылесосов. Особенностью их продукции является гипоаллергенный нетканый материал, который обеспечивает дополнительную фильтрацию при работе пылесосом и эффективно удерживает собранный мусор.

KARCHER

KARCHER изготавливает фирменные комплектующие для бытовых пылесосов. Они оснащены фильтром, благодаря чему увеличивают очистительную способность пылесоса и предотвращают попадание пыли в воздух при уборке. Подходят для очищения разных напольных покрытий, пригодны для многократного пользования.

KOLNER

KOLNER производит продукцию высокого качества. В ассортименте одноразовые бумажные пакеты для сбора пыли строительными пылесосами фирмы KOLNER. Также производитель предлагает широкий выбор фильтров и тканые мешки с застежкой-молнией. Они удобны тем, что могут применяться как для сухой, так и для влажной уборки.

OZONE

OZONE обладает широким выбором расходных материалов для пылесосов от наиболее известных производителей: Thomas, Philips, Samsung, Electrolux, Bork, Karcher и ряда других. Имеет большой ряд универсальных моделей – как для бытового, так и профессионального оборудования. Фирма производит пылесборники из синтетического материала, пригодные для стирки.

P.I.T.

Производитель P.I.T. изготавливает комплектующие, совместимые с пылесосами собственной марки. Пылесборники P.I.T. эффективно собирают строительную пыль, крошку, опилки, обеспечивают чистоту в помещении. В ассортименте есть как сменные, так и многоразовые модели.

Panda

Panda создает надежные комплектующие для профессиональных пылесосов Soteco, применяемых в клининговой и строительной области. Многослойные пылесборники из бумаги и синтетики от Panda совместимы с большинством моделей пылесосов, и удобны в обращении. Еще один плюс – тканые мешки от этой фирмы имеют доступную цену.

BOSCH

BOSCH создает изделия, совместимые с пылесосами собственного производства, бытового и профессионального назначения. Текстильные изделия от BOSCH имеют высокую фильтрационную способность и не пропускают даже мелкие частицы пыли. Благодаря оснащению клапаном-задвижкой их легко очищать и удобно присоединять к пылесосу.

STIHL

STIHL изготавливает пылесборники для строительных пылесосов, подходящие для сухой и влажной уборки. В ассортименте представлены нетканые изделия с фильтром и бумажные. Последние отличаются высокой стойкостью к разрывам, и обеспечивают дополнительную фильтрацию воздуха, проходящего через пылесос.

ИНТЕРСКОЛ

Среди моделей производителя ИНТЕРСКОЛ особой популярностью пользуются влагостойкие нетканые пылесборники. Они подходят для профессиональных пылесосов, используемых совместно с шлифовальными, полировальными и режущими инструментами. Мешки обладают высокой прочностью и подходят для многоразового применения.

ЭНКОР

Большинство изделий ЭНКОР универсальны, и подходят для многих моделей пылесосов. Среди бумажных и синтетических пылесборников ЭНКОР есть комплектующие для устройств не только фирмы ЭНКОР, но и от производителей KARCHER, BOSCH, Samsung. В ассортименте есть как сменные мусоросборники, так и пригодные для длительной эксплуатации.

Лучшие многоразовые мешки для пылесосов

Лучшие многоразовые мешки для пылесосов обладают высокой прочностью, и способны выдерживать большой объем мусора, не разрываясь и не растягиваясь. Этими свойствами и обладают представленные модели.

OZONE turbo XT-511 R multiplex





OZONE turbo XT-511 R multiplex – это мешок из синтетического волокна объемом 72 литра. Благодаря пятислойной конструкции он обладает дополнительным фильтрующим действием, а оснащение застежкой-липучкой упрощает его опустошение. Даже при интенсивной нагрузке он служит не менее полугода. Еще одной особенностью этой модели является то, что она пригодна для мытья в стиральной машине.

EURO Clean E-5237





Фильтр-мешок EURO Clean E-5237 обладает длительным сроком службы, поэтому используется в профессиональных пылесосах. Он изготовлен из специального нетканого материала ProMelt, благодаря чему не плавится при нагревании внутренних частей пылесоса и подходит для интенсивной эксплуатации. Многоразовый пылесборник оснащен армированием прочными нитями, благодаря чему его можно использовать для сбора острых предметов, строительного мусора.

Bigmaster BMC-173





Bigmaster BMC-173 – это трехслойный синтетический мусоросборник, вмещающий в себя до 20 литров мусора. Используется совместно с пылесосами KARCHER. Обладает высокой износостойкостью, подходит для многоразового применения.

Bigmaster BMM-093





Bigmaster BMM-093 – это легкий в обращении синтетический пылесборник объемом 36 литров. Материал, из которого он сделан, не боится влаги, поэтому мешок может применяться для влажной уборки. Крепление изготовлено из пластика, что дает возможность мыть фильтр-мешок после применения. Отличный выбор для владельцев моделей пылесосов GISOWATT, а также приборов MAKITA 440, MAKITA VC3510.

Bigmaster BMM-193





Bigmaster BMM-193 – практичный мешок для сбора мусора при сухой и влажной уборке. Изготовлен из надежного синтетического волокна, оснащен удобным пластиковым креплением. Совместим с моделями пылесосов GISOWATT, MAKITA, NILFISK.

Лучшие сменные мешки для пылесосов

Лучшие сменные мешки для пылесосов – это синтетические и текстильные, которые выдерживают большой вес собранного мусора, не рвутся и не боятся влаги. Вот несколько моделей, которые обладают этими качествами.

Bigmaster BMC-183





Bigmaster BMC-183 – надежный пылесборник, совместимый с большим числом моделей пылесосов KARCHER. Изготовлен из прочной синтетики, не боится мокрой пыли. Вмещает в себя до 36 литров грязи.

KARCHER 6.904-322





KARCHER 6.904-322 – одноразовый и эргономичный пылесборник, который используется в хозяйственных пылесосах для сбора мелкого сора, сухой пыли и грязи. Изготовлен из нескольких слоев бумажного полотна, обладает высокой прочностью, экологичностью. Вместимость – 4,6 литров. Совместим только с моделями пылесосов KARCHER.

OZONE turbo MXT-319/3





OZONE turbo MXT-319/3 – хороший выбор для хозяйственного применения. Он эффективно собирает пыль, не уменьшает производительность пылесоса по мере заполнения. Мешок изготовлен из нетканого синтетического материала Micro-por, который обладает гипоаллергенными свойствами. При необходимости его можно очистить. Комплектуется в пылесосы производителей GISOWATT, MAKITA, NILFISK.

Bigmaster BMC-313





Синтетический мешок для пылесоса Bigmaster BMC-313 используется в промышленном оборудовании для сбора грязи, пыли и мусора. Пылесборник изготовлен из нескольких слоев синтетического волокна, благодаря чему обладает дополнительным фильтрующим эффектом и продлевает срок службы пылесоса.

KARCHER 6.959-130





Модель KARCHER 6.959-130 качественно собирает пыль, крошку, иной строительный мусор. В комплекте прилагаются 5 одноразовых пылесборников из бумаги, не требующих чистки. Они обладают высокой прочностью, подходят для сбора осколков и острых частиц. Благодаря небольшому весу в 325 грамм изделия просты в хранении и транспортировке.

Лучшие мешки для промышленных пылесосов

Лучшие мешки для промышленных пылесосов должны обладать высокой прочностью, не рваться при нагружении их строительным мусором и острыми предметами. Среди товаров Интернет-магазина “Бигам” наиболее популярными являются следующие модели.

PANDA 400-600 02875





PANDA 400-600 02875 – легкий бумажный мешок, который используется в профессиональных пылесосах Soteco. Он прост в утилизации, поэтому подходит для всасывания острых предметов, осколков от стройматериалов. Подходит для пылесосов с объемом бака до 62 литров.

Bigmaster BMM-133





Bigmaster BMM-133 – вместительный синтетический пылесборник. 3 слоя материала создают дополнительную фильтрацию при всасывании, что позволяет улучшить работу пылесоса. Изделие совместимо с моделями пылесосов ANNOVI REVERBERI, BAIYUN, CLEANFIX SW, SOTECO GREEN и многими другими.

OZONE turbo MXT318/5





Одноразовый фильтр-мешок OZONE turbo MXT318/5 используется в промышленных пылесосах BOSCH, FELISATTI, METABO, HITACHI. Совместим с большинством моделей STARMIX. Изготовлен из синтетического материала Micro-por, поэтому имеет гипоаллергенные свойства. Добавление в состав мельтблауна увеличило его способность к фильтрации, поэтому при эксплуатации в воздух не попадут мелкие частицы пыли и бактерии.

Bigmaster BMM-013





Bigmaster BMM-013 – это практичный и недорогой пылесборник, применяемый для сбора крупного мусора и большого количества пыли. Совместим с пылесосами марок DEWALT, HIKOKI, HITACHI и многочисленных моделей KARCHER. Удобен в применении, подходит для влажной уборки.

Bigmaster BMM-0313





Пылесборник Bigmaster BMM-0313 из трехслойного синтетического волокна будет полезен в пылесосах с большой мощностью. Он вместителен, не боится влаги и обладает высокой прочностью.

Рейтинг бумажных мешков для пылесоса

Бумажные пылесборники являются простым и безопасным решением, если необходимо собрать крупные осколки, большое количество пыли и крошки. Особенностью мешков из бумажного полотна является то, что они быстро разлагаются, поэтому не наносят вреда окружающей среде.

ЭНКОР 25593





ЭНКОР 25593 – это одноразовый пылесборник, используемый для сухой уборки. Мешок-фильтр изготовлен из бумаги высокой плотности, благодаря чему предотвращает попадание пыли и грязи внутрь пылесоса. Совместим с моделями Корвет 365 и Корвет 366.

OZONE AIR Paper P-309/5





OZONE AIR Paper P-309/5 – удобный бумажный мешок для одноразового применения. Используется в профессиональных клининговых пылесосах. Изготовленный из трех слоев особым образом скрепленных бумажных листов, он обладает высокой фильтрующей способностью. Он достаточно удобен, чтобы собирать строительный мусор и сразу выбрасывать его. Совместим с моделями Makita 440/VC3510, GISOWATT PC/TECHNO CLEANER.

P.I.T. PVC 30-C/27





Бумажный фильтр-мешок P.I.T. PVC 30-C/27 будет полезен при сухой уборке профессиональным пылесосом PIT. Двухслойный материал надежно сохраняет собранную пыль и грязь, а прочный пластиковый клапан позволяет легко опустошить мешок. Подходит для многоразового применения.

OZONE AIR Paper P-309/5+1





OZONE AIR Paper P-309/5+1 – одноразовый мешок высокого качества, популярный среди пользователей строительного оборудования. Пылесборник обладает хорошим фильтрующим действием, стоек к агрессивным химическим средам. Биоразлагаемый, экологичный. Совместим с моделями GISOWATT PC, MAKITA 440, MAKITA VC 3510.

BOSCH 2.605.411.062





BOSCH 2.605.411.062 – легкий, компактный и вместительный пылесборник. Совместим с промышленными пылесосами BOSCH. Экологичен, безопасен, устойчив к воздействию агрессивных веществ. Благодаря своей плотности и немецкому качеству BOSCH 2.605.411.062 занимает первое место в рейтинге бумажных мешков для пылесоса.

Рейтинг тканевых мешков для пылесоса

Большинство тканевых пылесборников пригодны для многократного применения, что делает их экономичными. По завершению ремонтных и строительных работ уборка с ткаными изделиями гораздо проще, ведь при заполнении их можно очистить и использовать повторно. Они служат гораздо дольше синтетических благодаря высокой плотности материала.

Bigmaster BMC-193





Bigmaster BMC-193 – идеальный выбор для уборки в частном доме и на даче. Этот трехслойный тканый пылесборник не боится влаги, поэтому используется при сухой и влажной уборке. Он долговечен, прост в уходе. В комплекте прилагаются три пылесборника, совместимых с моделями бытовых и строительных пылесосов KARCHER.

Kolner для KVC1300





Мешок Kolner для пылесоса KVC1300 сделан из трех слоев флизелина, благодаря чему приобрел влагостойкость и прочность. Его легко отмыть после применения. Срок службы – не менее 6 месяцев. Клапан оснащен пружинным фиксатором для герметичности.

P.I.T. PVC-20-C





P.I.T. PVC-20-C – надежное изделие с пластиковым креплением, которое гарантирует крепкое соединение с патрубком пылесоса. Материал изготовления – синтетика с добавлением целлюлозы для повышения плотности и улучшения фильтрующих свойств пылесборника. Не боится влаги.

Bigmaster BMM-083





Bigmaster BMM-083 – универсальный тканевый пылесборник, который подходит для пылесосов Bosch, Eibenstock, Felisatti, Hitachi, Kress, Mafell, Metabo и Starmix. Он найдет свое применение как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Объем – 36 литров.

KARCHER 2.863-006





KARCHER 2.863-006 занимает первое место в рейтинге тканевых мешков для пылесоса благодаря своей высокой прочности и удобству в обращении. Одноразовый пылесборник оснащен удобным пластмассовым клапаном, с которым будет легко выбрасывать содержимое.

Рейтинг синтетических мешков для пылесоса

Синтетические пылесборники наилучшим образом справляются с крупным мусором, надежно удерживая крошку, грязь, частицы пыли внутри. В рейтинге синтетических мешков для пылесоса Интернет-магазина “Бигам” наивысшие позиции занимают следующие модели.

Bigmaster BMC-363





Bigmaster BMC-363 – легкий пылесборник, вмещающий в себя до 20 литров грязи и пыли. Подходит для многих моделей пылесосов Bosch, Hitachi, Metabo и других. Многоразовый, пригоден для мытья.

STIHL SE121/121E





Компактный фильтр-мешок STIHL SE121/121E устанавливается в пылесосы Stihl SE 121 и 121E для работы во влажном и сухом режиме. В комплекте прилагаются 5 пылесборников из высококачественного синтетического волокна.

OZONE turbo-m XT318





OZONE turbo-m XT318 создан из 4 слоев фирменного синтетического материала Micro-por, который обеспечивает высокую прочность и способность удерживать мелкие частицы пыли. Пылесборник является одним из лучших, так как не теряет своих свойств и при влажной уборке.

OZONE turbo XT501R multiplex





Пылесборник OZONE turbo XT501R multiplex оснащен застежкой-липучкой, которая легко открывается и позволяет быстро его очистить. Пятислойная структура увеличивает фильтрующую способность изделия и продлевает срок службы пылесоса.

ИНТЕРСКОЛ 413379318





ИНТЕРСКОЛ 413379318 – невероятно легкий (менее 150 грамм) одноразовый пылесборник, который пригодится во время строительно-ремонтных работ. Он достаточно стоек к износу, и справится с хранением большого объема строительного мусора.

Рейтинг мешков для пылесоса Bosch

BOSCH 2.605.411.167





Одноразовый пылесборник BOSCH 2.605.411.167 изготовлен из плотного синтетического материала и имеет защитное покрытие с антибактериальным эффектом. Не боится влаги. Прекрасный выбор для проведения генеральной уборки в помещениях после ремонта. Комплектуется к пылесосу GAS 25 Professional.

OZONE turbo-m XT308





Изготовленный из материала Micro-por с добавлением мельтблауна OZONE turbo-m XT308 обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха и надежное хранение собранной пыли. Безопасен для аллергиков.

OZONE turbo XT5041R multiplex carbon





OZONE turbo XT5041R multiplex carbon входит в топ рейтинга мешков для пылесоса bosch благодаря своей надежности и простоте применения. Застежка-липучка и встроенный клапан упрощают очищение изделия, а пятислойный материал улучшает фильтрацию и работу пылесоса.

OZONE turbo XT508R multiplex





OZONE turbo XT508R multiplex подойдет для сбора мусора, острых предметов и остатков стройматериалов. Обладает высокой стойкостью к растяжению, износу. Изготовлен из 5 слоев синтетики, имеет специальное защитное покрытие.

OZONE turbo-m XT3041





OZONE turbo-m XT3041 используется в промышленном оборудовании. Создан из прочных материалов, обладает гипоаллергенным действием. Защищает пылесос от перегрузок. Предназначен для однократного применения.

Рейтинг мешков для пылесоса Karcher

Модель мешка Материал Кол-во слоев Объем, л OZONE turbo-m XT301 Micro-por + Meltblown 4 36 KARCHER 6.907-019 Бумага 2 15 Karcher 2.863-275 Синтетическое волокно 2 5

OZONE turbo-m XT301





Первое место рейтинга мешков для пылесоса Karcher занимает OZONE turbo-m XT301. Он отлично подходит для влажной уборки после строительных работ. Создан из 4-х слойного пористого синтетического материала с добавлением мельтблауна, что позволяет изделию дополнительно фильтровать воздух, и тем самым снизить нагрузку и улучшить работу пылесоса.

KARCHER 6.907-019





KARCHER 6.907-019 – оригинальные расходные материалы для моделей пылесосов KARCHER T 15/1, T 17/1. Изготовлены из двухслойного бумажного полотна, оснащены удобным клапаном из пластика. Продаются упаковкой по 10 штук.

Karcher 2.863-275





Karcher 2.863-275 – хороший выбор для владельцев профессиональных пылесосов Karcher. Идеально подходит для малогабаритных моделей. Устойчив к разрыву, экологичен, легок в применении.

Рейтинг мешков для пылесоса Starmix

Модель мешка Материал Кол-во слоев Объем, л ИНТЕРСКОЛ 413069308 Синтетическое волокно 3 36 Filtero BSH 35 Pro 05598 Синтетическое волокно 3 50 Интерскол 2802.001 Синтетическое волокно 3 36

ИНТЕРСКОЛ 413069308





ИНТЕРСКОЛ 413069308 – недорогой и комфортный в обращении пылесборник, подключаемый к профессиональным пылесосам Starmix. Совместим с моделями Интерскол ПУ-20/1000 и ПУ-32/1200, а также с рядом приборов от фирм BOSCH, HITACHI, METABO.

Filtero BSH 35 Pro 05598





Filtero BSH 35 Pro 05598 создан из трех слоев синтетического материала, вмещает в себя до 50 литров мусора, хорошо фильтрует мелкие частицы пыли. Устанавливается в пылесосы Starmix промышленного назначения.

Интерскол 2802.001





Интерскол 2802.001 идеален для многоразового использования. Обладает высокой стойкостью к разрыву, подходит для сбора острых предметов и осколков стекла. Продлевает срок службы пылесоса Starmix.

Рейтинг мешков для пылесоса Soteco

OZONE turbo MXT313/3





Первую строчку рейтинга мешков для пылесоса Soteco занимает OZONE turbo MXT313/3. Это качественное изделие имеет небольшой вес, поэтому его легко хранить и транспортировать. Обладает 4 слоями гипоаллергенного материала с фильтрующим волокном, благодаря чему улучшают работу пылесоса Soteco.

OZONE clean pro CP-231





OZONE clean pro CP-231 способен задерживать мельчайшие частицы пыли, что снижает нагрузку на фильтрующие элементы пылесоса Soteco. Изготовлен из четырех слоев материала Micro-por, обладающего высокой надежностью и практичностью.

OZONE clean pro CP-236





OZONE clean pro CP-236 имеет в составе мельтблаун, который обладает гипоаллергенным действием и эффективно устраняет неприятный запах, благодаря чему может использоваться для сбора пылесосом Soteco химически агрессивных материалов.

OZONE turbo-m XT313 PANDA





OZONE turbo-m XT313 PANDA устойчив к механическому воздействию, весит менее 150 грамм. Прост в применении, чистке и хранении. Применяется в промышленных пылесосах Soteco.

OZONE turbo-m XT-3031





OZONE turbo-m XT-3031 подходит для одноразового использования при сборе промышленного мусора, строительной пыли. Совместим с моделями пылесосов SOTECO SPARKY.

Рейтинг мешков для пылесоса Makita

OZONE turbo XT519R multiplex





OZONE turbo XT519R multiplex имеет защитное карбоновое покрытие, благодаря чему используется для сухой и влажной уборки строительного мусора. Обладает удобным клапаном и застежкой-липучкой для простоты очищения.

OZONE turbo-m XT319





OZONE turbo-m XT319 – вместительный и надежный, отличный выбор для промышленного оборудования Makita. Четырехслойный материал Micro-por улучшает работу и продлевает срок службы фильтров пылесоса.

OZONE turbo-m XT309





OZONE turbo-m XT309 обладает высокой прочностью и способен фильтровать даже мелкую крошку и пыль благодаря 4-х слойной конструкции. Пригодится для влажной уборки профессиональным пылесосом Makita.

OZONE clean pro CP-237





OZONE clean pro CP-237 предназначен для одноразового применения. Изготовлен из крепкого синтетического волокна с добавлением мельтблауна. Обладает дополнительным фильтрующим свойством, улучшает работу строительного оборудования Makita.

OZONE turbo XT509R multiplex carbon





Первое место в рейтинге мешков для пылесоса Makita занимает OZONE turbo XT509R multiplex carbon. Это изделие высокого качества из 4 слоев материала с карбоновым покрытием. Фильтрует мельчайшие частицы пыли, одинаково эффективно проявляет себя при сухой и влажной уборке.

Лучшие универсальные пылесборники

Лучшие универсальные пылесборники – не обязательно те, которые подходят к нескольким брендам пылесосов. В первую очередь, это изделия, обладающие высоким качеством и способные сохранять свои фильтрующие свойства вне зависимости от модели оборудования, в которое они устанавливаются.

Модель мешка Материал Кол-во слоев Объем, л P.I.T. PVC-60-C Синтетическое волокно 3 60 Bigmaster BMM4-033 Синтетическое волокно 3 60 STIHL 49015009004 SE61/61E Синтетическое волокно 4 20

P.I.T. PVC-60-C





P.I.T. PVC-60-C с пластиковым клапаном легко устанавливается на пылесос и эффективно собирает как мелкий, так и крупный строительный мусор. Изготовлен из плотного нетканого синтетического полотна.

Bigmaster BMM4-033





Bigmaster BMM4-033 – лучший в своей категории пылесборник. Имеет отличное соотношение цены и качества. Совместим с пылесосами от производителей ANNOVI REVERBERI, HITACHI, EINHELL, NILFISK, SOTECO, STIHL.

STIHL 49015009004 SE61/61E





STIHL 49015009004 SE61/61E изготовлен из синтетического полотна на основе флиса, способен фильтровать мелкую крошку. Прочный, стойкий к износу. Универсален для промышленных и бытовых пылесосов.