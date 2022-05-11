Для любого пылесоса неотъемлемой частью конструкции является мешок, собирающий пыль, грязь и мусор. В основном они используются в моделях, предназначенных для сухой уборки. В зависимости от того, подбираете ли вы расходные материалы для бытового пылесоса или строительного, необходимо знать, какое из изделий нужно именно вам. В представленном рейтинге мешков для пылесоса были собраны качественные модели на любой случай.
При выборе мусоросборника главную роль играет его назначение. Осколки стекла, строительный мусор, крупные комки грязи, которые собирает строительный пылесос, должны быть выброшены сразу после окончания уборки во избежание травм. На этот случай используют одноразовые изделия. Для бытового пылесоса важнее вместимость и частота замены расходных материалов: чем реже – тем лучше. С этой задачей справляются многоразовые мешки.
Какой пылесборник для пылесоса лучше, можно определить по нескольким критериям:
От первого критерия будет зависеть срок службы изделия, от двух других – частота его замены или чистки, а от четвертого – совместимость с той или иной моделью пылесоса.
Бумажные пылесборники являются сменным расходным материалом. Они изготавливаются из плотного листа, что позволяет собирать различный строительный мусор без риска получения травм при опустошении сумки для пыли.
Преимущества бумажных мусоросборников:
Тканые изделия обладают большей прочностью по сравнению с изделиями из бумаги или бумаги с добавлением синтетических материалов. Они не боятся влаги, поэтому могут применяться для сухой и влажной уборки.
Преимущества текстильных пылесборников:
Обычно фирменные мешки для пылесоса имеют маркировку или примечание, указывающее, для каких моделей они предназначены. Такие пылесборники уже оснащены отверстием под шланг пылесоса и индивидуальным креплением к нему.
Совместимость с любым оборудованием предполагает, что изделие не имеет готового отверстия под патрубок. Его необходимо вырезать самостоятельно под ваш пылесос, что удобно. С другой стороны, отверстие может не подойти под крепление для шланга, что повышает риск нарушения герметичности.
Среди производителей пылесосов изготовлением комплектующих для них занимаются немногие. В основном изделия одной фирмы совместимы только с оригинальным оборудованием, но бывают и исключения из этого правила. Среди них выделяются следующие 12 производителей.
В ассортименте фирмы Bigmaster представлены одноразовые и сменные фильтр-мешки, совместимые с оборудованием KARCHER. Большинство их моделей многослойные, благодаря чему выдерживают большой объем собранного мусора. Подходят для сбора стружки и пыли, образуемой при резке и шлифовке материалов.
EURO Clean предлагает широкий ассортимент товаров для очищения самых разных поверхностей. Среди них популярностью пользуются синтетические пылесборники, которые предназначены для промышленных пылесосов фирмы Bosch. Они отличаются высокой стойкостью к износу, не изменяют мощность всасывания пылесосом.
Filtero производит мусоросборники как для строительных, так и для домашних пылесосов. Особенностью их продукции является гипоаллергенный нетканый материал, который обеспечивает дополнительную фильтрацию при работе пылесосом и эффективно удерживает собранный мусор.
KARCHER изготавливает фирменные комплектующие для бытовых пылесосов. Они оснащены фильтром, благодаря чему увеличивают очистительную способность пылесоса и предотвращают попадание пыли в воздух при уборке. Подходят для очищения разных напольных покрытий, пригодны для многократного пользования.
KOLNER производит продукцию высокого качества. В ассортименте одноразовые бумажные пакеты для сбора пыли строительными пылесосами фирмы KOLNER. Также производитель предлагает широкий выбор фильтров и тканые мешки с застежкой-молнией. Они удобны тем, что могут применяться как для сухой, так и для влажной уборки.
OZONE обладает широким выбором расходных материалов для пылесосов от наиболее известных производителей: Thomas, Philips, Samsung, Electrolux, Bork, Karcher и ряда других. Имеет большой ряд универсальных моделей – как для бытового, так и профессионального оборудования. Фирма производит пылесборники из синтетического материала, пригодные для стирки.
Производитель P.I.T. изготавливает комплектующие, совместимые с пылесосами собственной марки. Пылесборники P.I.T. эффективно собирают строительную пыль, крошку, опилки, обеспечивают чистоту в помещении. В ассортименте есть как сменные, так и многоразовые модели.
Panda создает надежные комплектующие для профессиональных пылесосов Soteco, применяемых в клининговой и строительной области. Многослойные пылесборники из бумаги и синтетики от Panda совместимы с большинством моделей пылесосов, и удобны в обращении. Еще один плюс – тканые мешки от этой фирмы имеют доступную цену.
BOSCH создает изделия, совместимые с пылесосами собственного производства, бытового и профессионального назначения. Текстильные изделия от BOSCH имеют высокую фильтрационную способность и не пропускают даже мелкие частицы пыли. Благодаря оснащению клапаном-задвижкой их легко очищать и удобно присоединять к пылесосу.
STIHL изготавливает пылесборники для строительных пылесосов, подходящие для сухой и влажной уборки. В ассортименте представлены нетканые изделия с фильтром и бумажные. Последние отличаются высокой стойкостью к разрывам, и обеспечивают дополнительную фильтрацию воздуха, проходящего через пылесос.
Среди моделей производителя ИНТЕРСКОЛ особой популярностью пользуются влагостойкие нетканые пылесборники. Они подходят для профессиональных пылесосов, используемых совместно с шлифовальными, полировальными и режущими инструментами. Мешки обладают высокой прочностью и подходят для многоразового применения.
Большинство изделий ЭНКОР универсальны, и подходят для многих моделей пылесосов. Среди бумажных и синтетических пылесборников ЭНКОР есть комплектующие для устройств не только фирмы ЭНКОР, но и от производителей KARCHER, BOSCH, Samsung. В ассортименте есть как сменные мусоросборники, так и пригодные для длительной эксплуатации.
Лучшие многоразовые мешки для пылесосов обладают высокой прочностью, и способны выдерживать большой объем мусора, не разрываясь и не растягиваясь. Этими свойствами и обладают представленные модели.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|OZONE turbo XT-511 R multiplex
|Синтетическое волокно
|5
|72
|EURO Clean E-5237
|ProMelt
|3
|20
|Bigmaster BMC-173
|Синтетическое волокно
|3
|20
|Bigmaster BMM-093
|Синтетическое волокно
|3
|36
|Bigmaster BMM-193
|Синтетическое волокно
|3
|20
OZONE turbo XT-511 R multiplex – это мешок из синтетического волокна объемом 72 литра. Благодаря пятислойной конструкции он обладает дополнительным фильтрующим действием, а оснащение застежкой-липучкой упрощает его опустошение. Даже при интенсивной нагрузке он служит не менее полугода. Еще одной особенностью этой модели является то, что она пригодна для мытья в стиральной машине.
Фильтр-мешок EURO Clean E-5237 обладает длительным сроком службы, поэтому используется в профессиональных пылесосах. Он изготовлен из специального нетканого материала ProMelt, благодаря чему не плавится при нагревании внутренних частей пылесоса и подходит для интенсивной эксплуатации. Многоразовый пылесборник оснащен армированием прочными нитями, благодаря чему его можно использовать для сбора острых предметов, строительного мусора.
Bigmaster BMC-173 – это трехслойный синтетический мусоросборник, вмещающий в себя до 20 литров мусора. Используется совместно с пылесосами KARCHER. Обладает высокой износостойкостью, подходит для многоразового применения.
Bigmaster BMM-093 – это легкий в обращении синтетический пылесборник объемом 36 литров. Материал, из которого он сделан, не боится влаги, поэтому мешок может применяться для влажной уборки. Крепление изготовлено из пластика, что дает возможность мыть фильтр-мешок после применения. Отличный выбор для владельцев моделей пылесосов GISOWATT, а также приборов MAKITA 440, MAKITA VC3510.
Bigmaster BMM-193 – практичный мешок для сбора мусора при сухой и влажной уборке. Изготовлен из надежного синтетического волокна, оснащен удобным пластиковым креплением. Совместим с моделями пылесосов GISOWATT, MAKITA, NILFISK.
Лучшие сменные мешки для пылесосов – это синтетические и текстильные, которые выдерживают большой вес собранного мусора, не рвутся и не боятся влаги. Вот несколько моделей, которые обладают этими качествами.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|Bigmaster BMC-183
|Бумага
|3
|36
|KARCHER 6.904-322
|Micro-por
|3
|4,6
|OZONE turbo MXT-319/3
|Синтетическое волокно
|4
|72
|Bigmaster BMC-313
|Синтетическое волокно
|3
|45
|KARCHER 6.959-130
|Бумага
|3
|19
Bigmaster BMC-183 – надежный пылесборник, совместимый с большим числом моделей пылесосов KARCHER. Изготовлен из прочной синтетики, не боится мокрой пыли. Вмещает в себя до 36 литров грязи.
KARCHER 6.904-322 – одноразовый и эргономичный пылесборник, который используется в хозяйственных пылесосах для сбора мелкого сора, сухой пыли и грязи. Изготовлен из нескольких слоев бумажного полотна, обладает высокой прочностью, экологичностью. Вместимость – 4,6 литров. Совместим только с моделями пылесосов KARCHER.
OZONE turbo MXT-319/3 – хороший выбор для хозяйственного применения. Он эффективно собирает пыль, не уменьшает производительность пылесоса по мере заполнения. Мешок изготовлен из нетканого синтетического материала Micro-por, который обладает гипоаллергенными свойствами. При необходимости его можно очистить. Комплектуется в пылесосы производителей GISOWATT, MAKITA, NILFISK.
Синтетический мешок для пылесоса Bigmaster BMC-313 используется в промышленном оборудовании для сбора грязи, пыли и мусора. Пылесборник изготовлен из нескольких слоев синтетического волокна, благодаря чему обладает дополнительным фильтрующим эффектом и продлевает срок службы пылесоса.
Модель KARCHER 6.959-130 качественно собирает пыль, крошку, иной строительный мусор. В комплекте прилагаются 5 одноразовых пылесборников из бумаги, не требующих чистки. Они обладают высокой прочностью, подходят для сбора осколков и острых частиц. Благодаря небольшому весу в 325 грамм изделия просты в хранении и транспортировке.
Лучшие мешки для промышленных пылесосов должны обладать высокой прочностью, не рваться при нагружении их строительным мусором и острыми предметами. Среди товаров Интернет-магазина “Бигам” наиболее популярными являются следующие модели.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|PANDA 400-600 02875
|Бумага
|3
|62
|Bigmaster BMM-133
|Синтетическое волокно
|3
|72
|OZONE turbo MXT318/5
|Micro-por + Meltblown
|4
|72
|Bigmaster BMM-013
|Синтетическое волокно
|3
|36
|Bigmaster BMM-0313
|Синтетическое волокно
|3
|36
PANDA 400-600 02875 – легкий бумажный мешок, который используется в профессиональных пылесосах Soteco. Он прост в утилизации, поэтому подходит для всасывания острых предметов, осколков от стройматериалов. Подходит для пылесосов с объемом бака до 62 литров.
Bigmaster BMM-133 – вместительный синтетический пылесборник. 3 слоя материала создают дополнительную фильтрацию при всасывании, что позволяет улучшить работу пылесоса. Изделие совместимо с моделями пылесосов ANNOVI REVERBERI, BAIYUN, CLEANFIX SW, SOTECO GREEN и многими другими.
Одноразовый фильтр-мешок OZONE turbo MXT318/5 используется в промышленных пылесосах BOSCH, FELISATTI, METABO, HITACHI. Совместим с большинством моделей STARMIX. Изготовлен из синтетического материала Micro-por, поэтому имеет гипоаллергенные свойства. Добавление в состав мельтблауна увеличило его способность к фильтрации, поэтому при эксплуатации в воздух не попадут мелкие частицы пыли и бактерии.
Bigmaster BMM-013 – это практичный и недорогой пылесборник, применяемый для сбора крупного мусора и большого количества пыли. Совместим с пылесосами марок DEWALT, HIKOKI, HITACHI и многочисленных моделей KARCHER. Удобен в применении, подходит для влажной уборки.
Пылесборник Bigmaster BMM-0313 из трехслойного синтетического волокна будет полезен в пылесосах с большой мощностью. Он вместителен, не боится влаги и обладает высокой прочностью.
Бумажные пылесборники являются простым и безопасным решением, если необходимо собрать крупные осколки, большое количество пыли и крошки. Особенностью мешков из бумажного полотна является то, что они быстро разлагаются, поэтому не наносят вреда окружающей среде.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|PANDA 400-600 02875
|Бумага
|2
|20
|Bigmaster BMM-133
|Бумага
|3
|36
|OZONE turbo MXT318/5
|Бумага
|2
|30
|Bigmaster BMM-013
|Бумага
|3
|36
|Bigmaster BMM-0313
|Бумага
|3
|32
ЭНКОР 25593 – это одноразовый пылесборник, используемый для сухой уборки. Мешок-фильтр изготовлен из бумаги высокой плотности, благодаря чему предотвращает попадание пыли и грязи внутрь пылесоса. Совместим с моделями Корвет 365 и Корвет 366.
OZONE AIR Paper P-309/5 – удобный бумажный мешок для одноразового применения. Используется в профессиональных клининговых пылесосах. Изготовленный из трех слоев особым образом скрепленных бумажных листов, он обладает высокой фильтрующей способностью. Он достаточно удобен, чтобы собирать строительный мусор и сразу выбрасывать его. Совместим с моделями Makita 440/VC3510, GISOWATT PC/TECHNO CLEANER.
Бумажный фильтр-мешок P.I.T. PVC 30-C/27 будет полезен при сухой уборке профессиональным пылесосом PIT. Двухслойный материал надежно сохраняет собранную пыль и грязь, а прочный пластиковый клапан позволяет легко опустошить мешок. Подходит для многоразового применения.
OZONE AIR Paper P-309/5+1 – одноразовый мешок высокого качества, популярный среди пользователей строительного оборудования. Пылесборник обладает хорошим фильтрующим действием, стоек к агрессивным химическим средам. Биоразлагаемый, экологичный. Совместим с моделями GISOWATT PC, MAKITA 440, MAKITA VC 3510.
BOSCH 2.605.411.062 – легкий, компактный и вместительный пылесборник. Совместим с промышленными пылесосами BOSCH. Экологичен, безопасен, устойчив к воздействию агрессивных веществ. Благодаря своей плотности и немецкому качеству BOSCH 2.605.411.062 занимает первое место в рейтинге бумажных мешков для пылесоса.
Большинство тканевых пылесборников пригодны для многократного применения, что делает их экономичными. По завершению ремонтных и строительных работ уборка с ткаными изделиями гораздо проще, ведь при заполнении их можно очистить и использовать повторно. Они служат гораздо дольше синтетических благодаря высокой плотности материала.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|Bigmaster BMC-193
|Синтетическая ткань
|3
|36
|Kolner для KVC1300
|Флизелин
|3
|15
|P.I.T. PVC-20-C
|Синтетическая ткань + целлюлоза
|4
|20
|Bigmaster BMM-083
|Синтетическая ткань
|3
|36
|KARCHER 2.863-006
|Синтетическая ткань
|2
|6,4
Bigmaster BMC-193 – идеальный выбор для уборки в частном доме и на даче. Этот трехслойный тканый пылесборник не боится влаги, поэтому используется при сухой и влажной уборке. Он долговечен, прост в уходе. В комплекте прилагаются три пылесборника, совместимых с моделями бытовых и строительных пылесосов KARCHER.
Мешок Kolner для пылесоса KVC1300 сделан из трех слоев флизелина, благодаря чему приобрел влагостойкость и прочность. Его легко отмыть после применения. Срок службы – не менее 6 месяцев. Клапан оснащен пружинным фиксатором для герметичности.
P.I.T. PVC-20-C – надежное изделие с пластиковым креплением, которое гарантирует крепкое соединение с патрубком пылесоса. Материал изготовления – синтетика с добавлением целлюлозы для повышения плотности и улучшения фильтрующих свойств пылесборника. Не боится влаги.
Bigmaster BMM-083 – универсальный тканевый пылесборник, который подходит для пылесосов Bosch, Eibenstock, Felisatti, Hitachi, Kress, Mafell, Metabo и Starmix. Он найдет свое применение как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Объем – 36 литров.
KARCHER 2.863-006 занимает первое место в рейтинге тканевых мешков для пылесоса благодаря своей высокой прочности и удобству в обращении. Одноразовый пылесборник оснащен удобным пластмассовым клапаном, с которым будет легко выбрасывать содержимое.
Синтетические пылесборники наилучшим образом справляются с крупным мусором, надежно удерживая крошку, грязь, частицы пыли внутри. В рейтинге синтетических мешков для пылесоса Интернет-магазина “Бигам” наивысшие позиции занимают следующие модели.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|Bigmaster BMC-193
|Синтетическое волокно
|3
|20
|Kolner для KVC1300
|Синтетическое волокно
|3
|11
|P.I.T. PVC-20-C
|Micro-por
|4
|72
|Bigmaster BMM-083
|Синтетическое волокно
|5
|36
|KARCHER 2.863-006
|Синтетическое волокно
|2
|72
Bigmaster BMC-363 – легкий пылесборник, вмещающий в себя до 20 литров грязи и пыли. Подходит для многих моделей пылесосов Bosch, Hitachi, Metabo и других. Многоразовый, пригоден для мытья.
Компактный фильтр-мешок STIHL SE121/121E устанавливается в пылесосы Stihl SE 121 и 121E для работы во влажном и сухом режиме. В комплекте прилагаются 5 пылесборников из высококачественного синтетического волокна.
OZONE turbo-m XT318 создан из 4 слоев фирменного синтетического материала Micro-por, который обеспечивает высокую прочность и способность удерживать мелкие частицы пыли. Пылесборник является одним из лучших, так как не теряет своих свойств и при влажной уборке.
Пылесборник OZONE turbo XT501R multiplex оснащен застежкой-липучкой, которая легко открывается и позволяет быстро его очистить. Пятислойная структура увеличивает фильтрующую способность изделия и продлевает срок службы пылесоса.
ИНТЕРСКОЛ 413379318 – невероятно легкий (менее 150 грамм) одноразовый пылесборник, который пригодится во время строительно-ремонтных работ. Он достаточно стоек к износу, и справится с хранением большого объема строительного мусора.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|BOSCH 2.605.411.167
|Micro-por + Meltblown
|3
|25
|OZONE turbo-m XT308
|Micro-por
|4
|36
|OZONE turbo XT5041R multiplex carbon
|Micro-por
|5
|36
|OZONE turbo XT508R multiplex
|Micro-por + Meltblown
|5
|36
|OZONE turbo-m XT3041
|Micro-por
|4
|36
Одноразовый пылесборник BOSCH 2.605.411.167 изготовлен из плотного синтетического материала и имеет защитное покрытие с антибактериальным эффектом. Не боится влаги. Прекрасный выбор для проведения генеральной уборки в помещениях после ремонта. Комплектуется к пылесосу GAS 25 Professional.
Изготовленный из материала Micro-por с добавлением мельтблауна OZONE turbo-m XT308 обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха и надежное хранение собранной пыли. Безопасен для аллергиков.
OZONE turbo XT5041R multiplex carbon входит в топ рейтинга мешков для пылесоса bosch благодаря своей надежности и простоте применения. Застежка-липучка и встроенный клапан упрощают очищение изделия, а пятислойный материал улучшает фильтрацию и работу пылесоса.
OZONE turbo XT508R multiplex подойдет для сбора мусора, острых предметов и остатков стройматериалов. Обладает высокой стойкостью к растяжению, износу. Изготовлен из 5 слоев синтетики, имеет специальное защитное покрытие.
OZONE turbo-m XT3041 используется в промышленном оборудовании. Создан из прочных материалов, обладает гипоаллергенным действием. Защищает пылесос от перегрузок. Предназначен для однократного применения.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|OZONE turbo-m XT301
|Micro-por + Meltblown
|4
|36
|KARCHER 6.907-019
|Бумага
|2
|15
|Karcher 2.863-275
|Синтетическое волокно
|2
|5
Первое место рейтинга мешков для пылесоса Karcher занимает OZONE turbo-m XT301. Он отлично подходит для влажной уборки после строительных работ. Создан из 4-х слойного пористого синтетического материала с добавлением мельтблауна, что позволяет изделию дополнительно фильтровать воздух, и тем самым снизить нагрузку и улучшить работу пылесоса.
KARCHER 6.907-019 – оригинальные расходные материалы для моделей пылесосов KARCHER T 15/1, T 17/1. Изготовлены из двухслойного бумажного полотна, оснащены удобным клапаном из пластика. Продаются упаковкой по 10 штук.
Karcher 2.863-275 – хороший выбор для владельцев профессиональных пылесосов Karcher. Идеально подходит для малогабаритных моделей. Устойчив к разрыву, экологичен, легок в применении.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|ИНТЕРСКОЛ 413069308
|Синтетическое волокно
|3
|36
|Filtero BSH 35 Pro 05598
|Синтетическое волокно
|3
|50
|Интерскол 2802.001
|Синтетическое волокно
|3
|36
ИНТЕРСКОЛ 413069308 – недорогой и комфортный в обращении пылесборник, подключаемый к профессиональным пылесосам Starmix. Совместим с моделями Интерскол ПУ-20/1000 и ПУ-32/1200, а также с рядом приборов от фирм BOSCH, HITACHI, METABO.
Filtero BSH 35 Pro 05598 создан из трех слоев синтетического материала, вмещает в себя до 50 литров мусора, хорошо фильтрует мелкие частицы пыли. Устанавливается в пылесосы Starmix промышленного назначения.
Интерскол 2802.001 идеален для многоразового использования. Обладает высокой стойкостью к разрыву, подходит для сбора острых предметов и осколков стекла. Продлевает срок службы пылесоса Starmix.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|OZONE turbo MXT313/3
|Micro-por + Meltblown
|4
|72
|OZONE clean pro CP-231
|Micro-por + Meltblown
|4
|36
|OZONE clean pro CP-236
|Micro-por + Meltblown
|4
|70
|OZONE turbo-m XT313 PANDA
|Micro-por + Meltblown
|4
|72
|OZONE turbo-m XT-3031
|Micro-por + Meltblown
|4
|36
Первую строчку рейтинга мешков для пылесоса Soteco занимает OZONE turbo MXT313/3. Это качественное изделие имеет небольшой вес, поэтому его легко хранить и транспортировать. Обладает 4 слоями гипоаллергенного материала с фильтрующим волокном, благодаря чему улучшают работу пылесоса Soteco.
OZONE clean pro CP-231 способен задерживать мельчайшие частицы пыли, что снижает нагрузку на фильтрующие элементы пылесоса Soteco. Изготовлен из четырех слоев материала Micro-por, обладающего высокой надежностью и практичностью.
OZONE clean pro CP-236 имеет в составе мельтблаун, который обладает гипоаллергенным действием и эффективно устраняет неприятный запах, благодаря чему может использоваться для сбора пылесосом Soteco химически агрессивных материалов.
OZONE turbo-m XT313 PANDA устойчив к механическому воздействию, весит менее 150 грамм. Прост в применении, чистке и хранении. Применяется в промышленных пылесосах Soteco.
OZONE turbo-m XT-3031 подходит для одноразового использования при сборе промышленного мусора, строительной пыли. Совместим с моделями пылесосов SOTECO SPARKY.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|OZONE turbo XT519R multiplex
|Micro-por
|5
|72
|OZONE turbo-m XT319
|Micro-por
|4
|72
|OZONE turbo-m XT309
|Micro-por + Meltblown
|4
|36
|OZONE clean pro CP-237
|Micro-por + Meltblown
|4
|20
|OZONE turbo XT509R multiplex carbon
|Micro-por
|4
|36
OZONE turbo XT519R multiplex имеет защитное карбоновое покрытие, благодаря чему используется для сухой и влажной уборки строительного мусора. Обладает удобным клапаном и застежкой-липучкой для простоты очищения.
OZONE turbo-m XT319 – вместительный и надежный, отличный выбор для промышленного оборудования Makita. Четырехслойный материал Micro-por улучшает работу и продлевает срок службы фильтров пылесоса.
OZONE turbo-m XT309 обладает высокой прочностью и способен фильтровать даже мелкую крошку и пыль благодаря 4-х слойной конструкции. Пригодится для влажной уборки профессиональным пылесосом Makita.
OZONE clean pro CP-237 предназначен для одноразового применения. Изготовлен из крепкого синтетического волокна с добавлением мельтблауна. Обладает дополнительным фильтрующим свойством, улучшает работу строительного оборудования Makita.
Первое место в рейтинге мешков для пылесоса Makita занимает OZONE turbo XT509R multiplex carbon. Это изделие высокого качества из 4 слоев материала с карбоновым покрытием. Фильтрует мельчайшие частицы пыли, одинаково эффективно проявляет себя при сухой и влажной уборке.
Лучшие универсальные пылесборники – не обязательно те, которые подходят к нескольким брендам пылесосов. В первую очередь, это изделия, обладающие высоким качеством и способные сохранять свои фильтрующие свойства вне зависимости от модели оборудования, в которое они устанавливаются.
|Модель мешка
|Материал
|Кол-во слоев
|Объем, л
|P.I.T. PVC-60-C
|Синтетическое волокно
|3
|60
|Bigmaster BMM4-033
|Синтетическое волокно
|3
|60
|STIHL 49015009004 SE61/61E
|Синтетическое волокно
|4
|20
P.I.T. PVC-60-C с пластиковым клапаном легко устанавливается на пылесос и эффективно собирает как мелкий, так и крупный строительный мусор. Изготовлен из плотного нетканого синтетического полотна.
Bigmaster BMM4-033 – лучший в своей категории пылесборник. Имеет отличное соотношение цены и качества. Совместим с пылесосами от производителей ANNOVI REVERBERI, HITACHI, EINHELL, NILFISK, SOTECO, STIHL.
STIHL 49015009004 SE61/61E изготовлен из синтетического полотна на основе флиса, способен фильтровать мелкую крошку. Прочный, стойкий к износу. Универсален для промышленных и бытовых пылесосов.