Для пылесосов используются сменные пылесборники и фильтры-мешки. Для удаления мелкодисперсной пыли эффективны 2-слойные бумажные пакеты. Для моющих пылесосов незаменим плоский складчатый фильтр, который не нужно менять при переходе на режим сухой уборки. Регулярная замена комплектующих поможет продлить срок службы агрегата.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить запчасти для пылесосов в городе Ярославль по цене от 115 до 6520 рублей. В наличии более 105 наименований. Запчасти для пылесосов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.