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Промышленные пылесосы предназначены для уборки мелкого мусора, пыли и других загрязнений с различных поверхностей. Они помогают держать рабочее место или помещение в чистоте. Применяя дополнительные насадки, можно быстро и качественно очистить труднодоступные места.

Промышленные пылесосы предназначены для уборки мелкого мусора, пыли и других загрязнений с различных поверхностей. Они помогают держать рабочее место или помещение в чистоте. Применяя дополнительные насадки, можно быстро и качественно очистить труднодоступные места.