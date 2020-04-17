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Уборка и клининг

Пылесосы

129 товаров
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Промышленные пылесосы предназначены для уборки мелкого мусора, пыли и других загрязнений с различных поверхностей. Они помогают держать рабочее место или помещение в чистоте. Применяя дополнительные насадки, можно быстро и качественно очистить труднодоступные места.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пылесосы в городе Ярославль по цене от 699 до 87899 рублей. В наличии более 129 наименований. Пылесосы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пылесос ручной Stihl SE 62
17 990 ₽
Пылесос ручной Stihl SE 62
Пылесос ручной Stihl SE-122 E
54 990 ₽
Пылесос ручной Stihl SE-122 E
Пылесос ручной Patriot VC 205
8 990 ₽
Пылесос ручной Patriot VC 205
Пылесос для уборки пыли Karcher WD 5 S V-25/5/22
20 590 ₽
Пылесос для уборки пыли Karcher WD 5 S V-25/5/22
Пылесос ручной Karcher WD 3 V-19/4/20
9 290 ₽
Пылесос ручной Karcher WD 3 V-19/4/20
Пылесос для уборки пыли Karcher NT 22/1 Ap L EU П
20 990 ₽
Пылесос для уборки пыли Karcher NT 22/1 Ap L EU П
Пылесос для уборки пыли Karcher WD 3 P S V-17/4/20
13 590 ₽
Пылесос для уборки пыли Karcher WD 3 P S V-17/4/20
Пылесос для уборки пыли Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T
26 890 ₽
Пылесос для уборки пыли Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T
Пылесос для уборки пыли Fubag WD 5SP
9 490 ₽
Пылесос для уборки пыли Fubag WD 5SP
Пылесос ручной Metabo ASA 32 L 602013000
25 099 ₽
Пылесос ручной Metabo ASA 32 L 602013000
Пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0
12 290 ₽
Пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30
9 430 ₽
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30
Пылесос Makita vc2512l
21 990 ₽
Пылесос Makita vc2512l