Ручной пароочиститель – эффективное средство для уборки в домашних и профессиональных целях. Оснащен вместительным резервуаром для воды, комплектуется щетками и насадками. Подойдет для очистки мягкой мебели, штор, плитки, кафеля. В наличии модели, работающие под высоким давлением, с возможностью регулировки пара.

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