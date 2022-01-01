Автомобильные пылесосы

Автомобильный пылесос – удобное средство для сухой и влажной уборки салона. Работает от прикуривателя, имеет небольшой вес и габариты. Эффективно очищает от пыли, мелкого мусора, грязи, жидкости. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете приобрести портативный автопылесос с доставкой на дом.

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