Автомобильные пылесосы
Найдено: 5 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 699 ₽720 ₽Мощность, Вт: 60Регулировка мощности: НетПитание: сеть автомобиля
- -21 ₽
-
- Нет в наличииРегулировка мощности: ДаПитание: аккумулятор
- Нет в наличииМощность, Вт: 30Регулировка мощности: НетПитание: сеть автомобиля
- Нет в наличииРегулировка мощности: Нет
- Нет в наличииРегулировка мощности: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автомобильные пылесосы в городе Ярославль по цене от 699 до 7779 рублей. В наличии более 5 наименований. Автомобильные пылесосы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж