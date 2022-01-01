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Пылесосы

Автомобильные пылесосы

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автомобильные пылесосы в городе Ярославль по цене от 699 до 7779 рублей. В наличии более 5 наименований. Автомобильные пылесосы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Автомобильный пылесос Kolner KAVC 12/60, мощность 60 вт.
699 ₽
Автомобильный пылесос Kolner KAVC 12/60, мощность 60 вт.
Автомобильный пылесос BLACK+DECKER ADV 1210
1 190 ₽
Автомобильный пылесос BLACK+DECKER ADV 1210
Автомобильный пылесос BLACK+DECKER ADV 1220
1 981 ₽
Автомобильный пылесос BLACK+DECKER ADV 1220
Автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290, мощность 30 вт.
774 ₽
Автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290, мощность 30 вт.
Автомобильный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200, аккумулятор
7 779 ₽
Автомобильный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200, аккумулятор