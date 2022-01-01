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Уборка и клининг

Мойки высокого давления

227 товаров
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Мойки высокого давления используются в бытовых и промышленных условиях. За счет обеспечения подачи воды под сильным напором устройство способно устранять даже самые сложные загрязнения. Имеют высокую производительность, длительный срок службы, мобильность.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мойки высокого давления в городе Ярославль по цене от 2000 до 999999 рублей. В наличии более 227 наименований. Мойки высокого давления можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Мойка для машины Karcher K 7 Compact 1.447-050, 180 бар, шланг 5 м.
41 590 ₽
Мойка для машины Karcher K 7 Compact 1.447-050, 180 бар, шланг 5 м.
Автомойка Karcher K 4 Compact 1.637-500
22 990 ₽
Автомойка Karcher K 4 Compact 1.637-500
Мойка Stihl RE 143 47680124508
61 090 ₽
Мойка Stihl RE 143 47680124508
Мойка для машины Huter W165-QL 70/8/12, 110 бар, шланг 5 м.
10 990 ₽
Мойка для машины Huter W165-QL 70/8/12, 110 бар, шланг 5 м.
Автомойка Интерскол АМ-150/2000
12 310 ₽
Автомойка Интерскол АМ-150/2000
Мойка для машины Интерскол АМ-170/2200, 110 бар, шланг 8 м.
13 210 ₽
Мойка для машины Интерскол АМ-170/2200, 110 бар, шланг 8 м.
Мойка для машины Karcher K 5 Compact 1.630-750.0, 145 бар
29 990 ₽
Мойка для машины Karcher K 5 Compact 1.630-750.0, 145 бар
Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000, 74 бар, шланг 3 м.
5 210 ₽
Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000, 74 бар, шланг 3 м.
Автомойка Huter W210i Professional 70/8/18, 145 бар
20 990 ₽
Автомойка Huter W210i Professional 70/8/18, 145 бар
Мойка для машины P.I.T. PHP120-C, 120 бар, шланг 3 м.
4 790 ₽
Мойка для машины P.I.T. PHP120-C, 120 бар, шланг 3 м.
Мойка P.I.T. PHP140-C
7 590 ₽
Мойка P.I.T. PHP140-C
Мойка для машины Karcher K 5 Football Edition, 125 бар, шланг 10 м.
26 990 ₽
Мойка для машины Karcher K 5 Football Edition, 125 бар, шланг 10 м.
Мойка Huter W-4-2500 PRO 70/8/31
11 590 ₽
Мойка Huter W-4-2500 PRO 70/8/31
Мойка Karcher K 4 Basic 1.180-080.0
15 490 ₽
Мойка Karcher K 4 Basic 1.180-080.0
Автомойка Daewoo DAW 700
32 990 ₽
Автомойка Daewoo DAW 700
Мойка Huter W195-QL 70/8/14
12 790 ₽
Мойка Huter W195-QL 70/8/14
Мойка для машины Kolner KHPW 1650FSP, 85 бар, шланг 5 м.
6 813 ₽
Мойка для машины Kolner KHPW 1650FSP, 85 бар, шланг 5 м.
Мойка для машины Huter M165-PW 70/8/7, 110 бар, шланг 5 м.
9 390 ₽
Мойка для машины Huter M165-PW 70/8/7, 110 бар, шланг 5 м.
Автомойка Karcher Hd 6/15 M Eu 1.150-930.0
102 690 ₽
Автомойка Karcher Hd 6/15 M Eu 1.150-930.0
Мойка для машины Интерскол АМ-140/1700, 90 бар, шланг 8 м.
6 740 ₽
Мойка для машины Интерскол АМ-140/1700, 90 бар, шланг 8 м.
Автомойка Hanskonner HPW9230I
23 450 ₽
Автомойка Hanskonner HPW9230I