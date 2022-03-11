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Чтобы купить оптимальную для своих нужд мойку высокого давления нужно понимать, что представляет собой это устройство и чем может быть полезно в разных ситуациях.

Что может мойка высокого давления

Мойка высокого давления применяется в разных сферах для чистки поверхностей, емкостей, техники.

С ее помощью успешно удаляют загрязнения с:

дорожек, стен, ограждений и кровли строений на дачном участке или в частном доме; садовой техники и мебели, рабочей обуви;





Мини-мойка в частном доме

автомобилей в гаражах и на автомойках;





Мини-мойка для чистки автомобиля

инструмента, техники и емкостей в промышленности; пола, стен и агрегатов в строительстве.





Мини-мойка в промышленности

Поэтому при покупке аппарата высокого давления (АВД) важно понимать: как часто и где он будет использоваться; характер и степень загрязнений, которые нужно будет удалять; какое время он будет работать без перерыва.

По этим показателям моечные устройства разделили на классы.

Какие бывают классы моек высокого давления

Выделяют три класса устройств:

Такие мойки рассчитаны на удаление небольших загрязнений и пыли. Их используют для мытья автомобилей, чистки дачной мебели и ковров, удаления грязи с фасада и дорожек дома. Бытовые АВД компактны, имеют малый вес (от 6 кг), поэтому их можно хранить на небольших пространствах и перевозить с собой в машине. Для их изготовления используются простые и бюджетные комплектующие. Мини-мойки этого класса маломощны и не предусмотрены для длительной и частой работы.

Полупрофессиональные АВД могут решать уже более серьезные задачи, чем бытовые. Их показателей достаточно для удаления сильных загрязнений на машинах, велосипедах, мотоциклах; отмывания помещений и емкостей от строительных смесей. Срок службы таких моек уже выше за счет использования более качественных комплектующих, а ресурса хватит на более долгую беспрерывную работу.

Мойки профессионального класса применяются на производстве и в сельском хозяйстве, а также на автомойках с большим потоком транспорта. Чтобы мойка служила долго и могла использоваться часто, детали устройства высокого давления изготавливаются из прочных и износоустойчивых материалов. Профессиональные АВД снабжают системой охлаждения двигателя, поэтому они могут работать длительное время без перерыва. В дополнение профессиональные мойки оснащают функцией нагрева воды для удаления масляных и жирных пятен.

Функциональные составляющие мойки высокого давления

Чтобы мойка справлялась с нагрузкой, соответствовала требуемым параметрам и при этом была удобной в использовании, стоит обратить внимание на составляющие, которые обеспечивают ее функционал.

Двигатель

Основная задача двигателя – приводить в движение насос аппарата. От показателей его мощности зависит скорость передачи насосом воды из источника на очищаемую поверхность.

В зависимости от типа питания устройства выделяют электрические, аккумуляторные и топливные двигатели.

Электрический двигатель

Такой тип двигателя получает энергию от сети и применяется в мойках разных классов. Есть модели моек, работающие от однофазной сети с напряжением 220 В и трехфазной с напряжением 380 В и выше. Плюс такого двигателя – дешевизна потребляемой энергии. Минус – зависимость от источника питания. Также, долгая непрерывная работа ведет к нагреву двигателя, поэтому электрические мойки нуждаются в простое для охлаждения.

В АВД используют коллекторные или асинхронные двигатели, отличающиеся способом передачи напряжения.

Коллекторный двигатель Асинхронный двигатель

Передает напряжение с помощью трения щетинок щеточно-коллекторного узла о металлическую пластину. Щетки со временем изнашиваются и требуют обслуживания.

Передает напряжение с помощью магнитных полей, создающихся при движении ротора и стартора. Благодаря отсутствию трения, является более долговечным и удобным для интенсивной работы.

Удобство работы с АВД с электрическим типом питания зависит от длины шнура для передачи энергии. Чем длиннее шнур, тем больше расстояние, на которое можно передвигать устройство от источника питания.

Аккумуляторный двигатель

Аккумуляторный двигатель в мини-мойках отличаются своей независимостью от источника энергии.

Мойки, работающие от Li-ion батареи, имеют разное напряжение и габариты.

Компактные модели работают от 18-20 В и весят около 6 кг, поэтому подойдут для кратковременной работы и будут удобны для перемещения.





Крупные АВД работают от напряжения 40 В и весят от 8 кг. Такие мойки мощнее и почти вдвое производительнее компактных, но требуют больше места для хранения.





При выборе мойки с аккумуляторным двигателем стоит учитывать совместимость аккумулятора с другими типами устройств. Этот параметр указывается производителем в перечне характеристик техники.

Совместимость имеет немалое значение при наличии в обиходе инструмента одной марки. Если у вас уже есть другой аккумуляторный прибор этого производителя, то совместимость его батареи с аккумулятором в мойке поможет производить замену разрядившейся или сломанной батареи на аналогичную без дополнительных затрат.

Аккумуляторные мойки удобны для работы на объектах без электричества или в полевых условиях. Но у них есть существенный минус – невысокая мощность в сравнении с аналогами. Для длительной и интенсивной работы аккумуляторные мойки не подойдут и по причине необходимости заряда батареи.

Топливный двигатель





Топливный двигатель

Топливный тип двигателя используется в профессиональных мини-мойках. Его преимуществом перед электрическим является автономность работы и устойчивость к большим нагрузкам. Поэтому мойки с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) используют в строительстве, сельском хозяйстве, коммунальных работах и промышленности. В сравнении с электрическими моделями топливные мойки имеют значительно больший вес и габариты. Минусы такого двигателя - выхлопные газы и дороговизна топлива.

Горючим для моек с ДВС служит бензин или дизельное топливо.

При выборе модели стоит принять во внимание объем бака для горючего и расход топлива в единицу времени. Если предстоит бороться со стойким загрязнением на обширной площади или нескольких объектах, аппарат с большим литражом бака и расходом топлива будет незаменим.

Насос

Насос осуществляет забор воды из источника и подает ее в камеру высокого давления. От материала и качества насоса зависит эффективность его работы.





Насос мойки высокого давления

Бытовые модели менее требовательны к производительности, поэтому их часто оснащают пластмассовыми насосами (или помпами). Такая помпа не рассчитана на большие нагрузки и длительное время использования.

Более устойчивы к перепадам давления силуминовые и композитные насосы, ими оснащают полупрофессиональные и профессиональные модели моек.

Самым прочным материалом считается латунь, ее преимуществом является также устойчивость к ржавчине.

Шланг высокого давления

Шланг подает воду под давлением в пистолет с насадкой для распыления. Он жесткий и способен выдерживать большие перепады давления.

При выборе мойки важным показателем будет длина шланга и наличие приспособления для его хранения. Короткого шланга (3-5 м) будет достаточно для мытья крыльца и мебели на даче. Длинный шланг отменит необходимость возить мойку на большие расстояния и будет удобен при работе с фасадами зданий и крупными автомобилями.

Для хранения шланга производители встраивают в корпус мойки крючок или катушку.

Насадки

Через насадку идет подача воды из шланга на очищаемую поверхность. С помощью насадок можно регулировать направление и угол подачи воды.

В комплект к мини-мойке чаще всего включают веерную насадку и «грязевую» фрезу.

Веерная насадка дает широкий и плоский поток воды, который удобен для быстрой очистки больших площадей.





Веерная насадка

«Грязевая» фреза создает на выходе вращающийся поток воды. Ей удобно отчищать толстый слой грязи.





Грязевая фреза

Также есть и другие насадки со встроенными щетками разной жесткости, вспенивателем, функцией вращения и пр.





Моющая насадка с эффектом вращения





Точечная насадка

Корпус

Корпус осуществляет функцию защиты устройства от попадания жидкости, механических повреждений. Для перевозки по территории мойки оснащаются колесами в нижней части корпуса.

Электрические и аккумуляторные модели имеют закрытый пластиковый корпус, который предотвращает попадание воды на двигатель. Ударопрочность здесь зависит от качества пластика. Наиболее прочный корпус у профессиональных и полупрофессиональных мощных мини-моек.





Мойка с пластиковым корпусом

Топливные АВД оснащаются каркасом в виде металлической рамы. Такая конструкция более крепкая и устойчивая. А тип питания и водостойкость механизмов в мойке с ДВС способствует лучшему охлаждению двигателя и длительной беспрерывной работе.





Мойка с металлическим каркасом

Бак для моющего средства

Некоторые модели моек оснащают встроенными емкостями для хранения и подачи химии. Смешиваясь с водой в баке, средство способствует эффективной и быстрой чистке жировых загрязнений.





Фильтры

Неотфильтрованная вода может нанести механические повреждения комплектующим, засорить насос и вывести мойку из строя. Поэтому аппараты высокого давления оснащают фильтрами тонкой и грубой очистки.

Их отличие заключается в размере фильтруемых частиц.





Фильтр тонкой очистки удаляет частицы до 50 микрон





Фильтр грубой очистки удаляет песок, глину мелкие камни

Чтобы очищение воды было более эффективным, некоторые модели позволяют установку двух фильтров.

Для результативной работы с мини-мойками важны не только комплектующие, но функциональные характеристики, которые обеспечивают качество и скорость чистки.

Основные функциональные характеристики мойки высокого давления

К функциональным параметрам моек, которые обусловливают ее эффективную работу, относят мощность, производительность и давление.

Мощность

Мощность - это показатель скорости работы двигателя. От мощности зависит быстрота всасывания насосом воды из бака и ее передача в емкость с высоким давлением. Средняя мощность для бытовых моделей моек – 2000 Вт, для полупрофессиональных и профессиональных – от 2500 Вт. Чем больше мощность двигателя, тем больше воды он сможет передать за единицу времени, поэтому от мощности зависит производительность.

Производительность

Производительность показывает количество воды, которое передает насос к шлангу высокого давления. Чем выше производительность устройства, тем быстрее оно будет отмывать грязь и сможет выполнить больший объем работы за короткое время. Для бытовых моек средний показатель – 400 литров за час. Для полупрофессионального класса – около 470 л/ч. Для профессиональных АВД – более 500 л/ч.

Давление

Под давлением в разрезе АВД имеют ввиду два показателя: максимальное давление и рабочее давление. Чем выше каждое из них, тем быстрее мойка справится со своей задачей без риска выхода из строя.

Максимальное давление - это напор воды, который способна выдержать камера высокого давления. Иногда модели моек оснащают датчиками и манометром. Когда давление становится слишком сильным, двигатель аппарата отключается, что предотвращает ее разрыв камеры. Показатели максимального давления колеблются от 150 бар в бытовых моделях до 250 и выше бар в профессиональных.

Рабочим давлением называется напор воды комфортный для долгой работы мини-мойки. Для бытовых моек этот показатель стартует от 75 бар, а оптимальными для профессиональной мойки будут 180-200 бар.

Вода, подаваемая под большим давлением, способна удалять большие засохшие грязевые комки и застарелые следы отделочных материалов, что особенно важно на стройках, автомойках, в сельском хозяйстве.

Уровень шума

Шум создается при работе насоса и двигателя аппарата, а также при распылении воды. Для топливных моделей также учитываются создаваемые вибрации и выхлопы.

Этот показатель важен для работы операторов в гаражах и в других помещениях. Звуковая нагрузка принимается во внимание при проектировании и организации комфортной работы автомоек. Но и на дачных участках сильный шум может доставить неудобства.

Средний уровень шума, создаваемый мойками высокого давления – в районе 85 дБ. Менее шумными будут небольшие бытовые аппараты, а профессиональные модели преодолевают планку в 90 дБ.

Максимальная температура воды на входе

Для того, чтобы комплектующие мини-мойки не пришли в негодность от высокой температуры воды, производители выставляют ограничения по температуре воды в источнике. Помпы АВД способны принимать воду до 40 градусов для бытовых моделей и до 60 у профессиональных.

Производители стараются повышать чистящие качества мини-моек за счет дополнительных функций.

Какими дополнительными функциями снабжают мойки высокого давления

Нагрев воды и пара

Функция нагрева воды полезна при удалении стойких загрязнений, жира и масла. Ее часто применяют в промышленности и автосервисах.

В профессиональные мойки устанавливается проточный нагреватель, он может нагреть воду до 100 °C.

Некоторые модели АВД также способны генерировать пар. Температура пара может доходить до 130 °C. При воздействии пара высоких температур необходимость в использовании чистящего средства может отпасть.

При использовании функций нагрева стоит обратить внимание на поверхность, которую предстоит отчищать. Например, автомобильная краска чувствительна к перепадам температур, и в холодное время при такой мойке ее можно повредить.

Пеногенератор

Пеногенератор крепится на пистолет, подающий воду в насадку. В специальный бак помещается чистящее средство, которое вместе с водой подается под давлением на очищаемую поверхность, создавая пену. Это способствует быстрому удалению грязи.





Пеногенератор

Использование пеногенератора с функцией подогрева воды позволяет удалять очень стойкие и обильные загрязнения.

Забор воды из емкостей

Мойки высокого давления берут воду из сети водопровода. Но не на всех участках есть возможности для его проведения.

В таком случае стоит присмотреться к вариантам АВД, способным брать воду из емкости. Емкости для забора воды подразделяются по уровню, на котором они находятся относительно корпуса мойки.

Некоторые АВД набирают воду из источника, находящегося выше уровня мойки, например, бочки или резервуара. Емкость устанавливают на определенную высоту от земли и создают возможность воде заполнять шланг самотеком.





Забор воды из бочки

Когда забор воды из бочки организовать невозможно, используют самовсасывающие мойки, которые берут воду из низких источников (ведер, канистр или водоемов). В таких моделях стоит обращать особое внимание на качество насоса.





Забор воды из низкой емкости

Для аппарата, способного брать воду в резервуарах, будет полезно наличие фильтров тонкой и грубой очистки.

Пылесос

Преимущественно мойки высокого давления осуществляют влажную чистку. Но производители решили добавить некоторым моделям функцию пылесоса. Внутри корпуса таких моек устанавливается специальный пылесборный бак.

Иногда они снабжаются опцией выдувания воздуха.





Модель мойки с пылесосом

Мы рассказали, что может мойка высокого давления, из чего состоит, какие имеет характеристики и дополнительные функции. Теперь необходимо определиться, мойки с какими исходными данными лучше подойдут для дома и автомобиля.

Как выбрать мойку высокого давления для дома

Самые частые задачи для мойки высокого давления в частном доме и на даче это:

очистка фасада, крыльца и кровли дома, а также мебели на улице от накопившейся пыли или грязи после дождей;

уборка после строительных и ремонтных работ;

чистка техники для ухода за участком, садовых инструментов, рабочей обуви.

Чтобы эффективно выполнить поставленные задачи, особенно после обильных дождей и при проведении строительных работ, необходим аппарат, который выдержит длительную нагрузку и сможет отчистить плотное и сухое загрязнение.

Тип питания и комплектующие

АВД для участка может иметь любой тип питания. Но более предпочтительным будет электрический, так как он создает меньше шума и не требует покупки дорогостоящего топлива. Для длительной работы лучше выбрать аппарат с металлической помпой.

Чтобы не было необходимости возить мойку за собой во время использования, желательно приобретать модель с длинным шнуром питания и шлангом высокого давления.

Функциональные характеристики

Оптимальным вариантом станет мойка со средними показателями:

мощностью от 2,3 Вт;

производительностью от 420 л/ч;

рекомендуемым давлением от 130 бар.

Дополнительные функции

Удобной дополнительной опцией будет набор воды из емкостей в случае удаленности водопровода. При ее использовании лучше иметь фильтры тонкой и грубой очистки, тогда аппарат не засорится и будет долго находится в исправном состоянии.

Как выбрать мойку высокого давления для автомобиля

При мытье автомобиля приоритетными задачами будут:

Очистка колес, выемок и креплений от налипшей грязи;

Очистка поверхности от пыли, грязи, песка;

Очистка труднодоступных и мелких деталей кузова, уплотнителей, а также резиновых ковриков.

Тип питания и комплектующие

Если машина сильно загрязняется или же в гараже их несколько, то лучше отдать предпочтение моделям электрического и топливного типов. Для транспортировки за счет легкости больше подойдут электрические и компактные аккумуляторные модели. Материал помпы лучше выбрать силуминовый или латунный.

В работе с автомобилем будет удобен шланг длиной от 6 м и набор насадок для труднодоступных мест. Но стоит избегать насадок с грубой щетиной при чистке поверхности автомобиля, так как они могут повредить лакокрасочное покрытие.

Функциональные характеристики

Оперативно справится с чисткой помогут устройства с показателями немного выше среднего:

Мощностью от 2,5 Вт;

Производительностью от 450 л/ч;

Рекомендуемым давлением от 140 бар.

Из дополнительных функций будет полезен пеногенератор, пылесос для чистки салона от пыли и мусора, забор воды из емкости при отсутствующем водопроводе.