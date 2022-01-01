Минимойки с металлической помпой
Найдено: 22 товара
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- 26 990 ₽38 990 ₽
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- 8 010 ₽8 240 ₽
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- 9 882 ₽10 980 ₽
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- 7 155 ₽7 950 ₽
- -795 ₽
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- 8 505 ₽9 450 ₽
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- Нет в наличии
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- Нет в наличии
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 104Материал помпы: металл
- Нет в наличии
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 157Материал помпы: металл
- Нет в наличии
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- Нет в наличии
Минимойки с металлической помпой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 900 рублей до 42 990 рублей. В наличии более 22 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.