Культиватор – это агрегат для обработки почвы. Он вспахивает, разрыхляет, пропалывает и удобряет. Есть бензиновые, электрические и аккумуляторные культиваторы. Приобретается в основном для дачи, используется на огородах и в небольших земельных участках.

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