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Садовая техника

Культиваторы

Найдено: 156 товаров
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  • Электрический культиватор Patriot ELEKTRA 1500
    10 500 ₽
    4.5
    Электрический культиватор Patriot ELEKTRA 1500
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 11
    Глубина обработки, мм: 180
    Ширина обработки, мм: 460
    • Персональная скидка
  • Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    36 990 ₽
    49 990 ₽
    4.8
    Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    196 см.куб., 67 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 750 мм
    • -13 000 ₽
  • Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    12 900 ₽
    Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
  • Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    46 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    80 см.куб., 39 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    14 590 ₽
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
  • Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    17 990 ₽
    5.0
    Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2
    Вес, кг: 12
    Глубина обработки, мм: 230
    Ширина обработки, мм: 400
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    59 990 ₽
    4.4
    Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    212 см.куб., 93 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    29 990 ₽
    4.6
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    98 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 420 мм
    • Персональная скидка
  • Электрический культиватор Champion EC750
    7 999 ₽
    5.0
    Электрический культиватор Champion EC750
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 0.75
    Вес, кг: 7.2
    Глубина обработки, мм: 200
    Ширина обработки, мм: 320
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    26 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    196 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    23 750 ₽
    24 890 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    94 см.куб., 37 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 450 мм
    • -1 140 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    58 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    212 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
  • Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
    37 900 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
    45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 920 мм
  • Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    29 100 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    196 см.куб., 52.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Персональная скидка
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
    28 990 ₽
    5.0
    Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2.5
    Вес, кг: 29
    Глубина обработки, мм: 280
    Ширина обработки, мм: 550
    • Персональная скидка
  • Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    23 600 ₽
    5.0
    Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    87 см.куб., 31.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2.3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор Caiman Terro 60H C2
    74 000 ₽
    5.0
    Культиватор Caiman Terro 60H C2
    163 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
  • Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    22 290 ₽
    28 880 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    139 см.куб., 38.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
    • -6 590 ₽
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    33 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    149 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
    • Персональная скидка
  • Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    30 890 ₽
    5.0
    Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
  • Электрический культиватор Champion EC 1500
    11 800 ₽
    5.0
    Электрический культиватор Champion EC 1500
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 10.2
    Глубина обработки, мм: 205
    Ширина обработки, мм: 450
    • Персональная скидка
  • Культиватор электрический Greenworks GTL1520 2801207
    16 990 ₽
    5.0
    Культиватор электрический Greenworks GTL1520 2801207
    Тип двигателя: бензиновый
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 11
    Глубина обработки, мм: 200
    Ширина обработки, мм: 400
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    69 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    270 см.куб., 110 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1250 мм
    • Персональная скидка
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
    34 990 ₽
    5.0
    Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2.5
    Вес, кг: 29
    Глубина обработки, мм: 280
    Ширина обработки, мм: 550
    • Персональная скидка
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