Культиваторы
Найдено: 156 товаров
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- 10 500 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 36 990 ₽49 990 ₽196 см.куб., 67 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 750 мм
- -13 000 ₽
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- 12 900 ₽51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- 46 000 ₽80 см.куб., 39 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- 17 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
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- 59 990 ₽212 см.куб., 93 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 950 мм
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- 29 990 ₽98 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 420 мм
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- 7 999 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
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- 26 990 ₽196 см.куб., 51 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
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- 23 750 ₽24 890 ₽94 см.куб., 37 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 450 мм
- -1 140 ₽
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- 58 000 ₽212 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- 37 900 ₽45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Число скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- 29 100 ₽196 см.куб., 52.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
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- 28 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 23 600 ₽87 см.куб., 31.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
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- 74 000 ₽163 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- 22 290 ₽28 880 ₽139 см.куб., 38.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- -6 590 ₽
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- 33 990 ₽149 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
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- 30 890 ₽64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 16 990 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
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- 69 900 ₽270 см.куб., 110 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1250 мм
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- 34 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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