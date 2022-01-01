Корейские культиваторы
Найдено: 7 товаров
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- 15 990 ₽17 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
- -2 000 ₽
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- 32 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 33 990 ₽149 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
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- 34 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 42 990 ₽50.3 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
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- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- 11 990 ₽электрический, 4 кгТип: электрическийКоличество фрез: 24 штМаксимальная глубина обработки, мм: 155Максимальная ширина обработки, мм: 200Вес, кг: 4
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Корейские культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 990 рублей до 37 990 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить мотокультиватор из Южной Кореи вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.