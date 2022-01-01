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Культиваторы

Корейские культиваторы

  • Производитель: Daewoo
Найдено: 7 товаров
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  • Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    15 990 ₽
    17 990 ₽
    5.0
    Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2
    Вес, кг: 12
    Глубина обработки, мм: 230
    Ширина обработки, мм: 400
    • -2 000 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
    32 990 ₽
    5.0
    Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2.5
    Вес, кг: 29
    Глубина обработки, мм: 280
    Ширина обработки, мм: 550
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    33 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    149 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
    • Персональная скидка
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
    34 990 ₽
    5.0
    Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2.5
    Вес, кг: 29
    Глубина обработки, мм: 280
    Ширина обработки, мм: 550
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    42 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    50.3 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор электрический Daewoo DAT 400E
    7 990 ₽
    Культиватор электрический Daewoo DAT 400E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 400
    Вес, кг: 4
    Глубина обработки, мм: 155
    Ширина обработки, мм: 190
    • Персональная скидка
  • Культиватор аккумуляторный Daewoo DAT 2021Li SET 21В, 20см, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    11 990 ₽
    Культиватор аккумуляторный Daewoo DAT 2021Li SET 21В, 20см, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    электрический, 4 кг
    Тип: электрический
    Количество фрез: 24 шт
    Максимальная глубина обработки, мм: 155
    Максимальная ширина обработки, мм: 200
    Вес, кг: 4
    • Персональная скидка
Корейские культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 990 рублей до 37 990 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить мотокультиватор из Южной Кореи вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.