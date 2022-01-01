Садовый измельчитель веток (мульчирователь) - это универсальный агрегат в дачном хозяйстве, помогающий утилизировать органические отходы (плоды, щепки, солому, опилки) и сделать их удобрением - измельчить в мульчу или компост. Эта техника - бюджетный выбор в помощь садоводу в уборке на участке.

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