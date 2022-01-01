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Садовая техника

Садовые измельчители

Найдено: 40 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить садовые измельчители в городе Ярославль по цене от 1 до 109990 рублей. В наличии более 40 наименований. Садовые измельчители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Садовый измельчитель веток STIHL GHE 135.0 L 60130111126
39 990 ₽
Садовый измельчитель веток STIHL GHE 135.0 L 60130111126
Турбинный мульчирователь с мусоросборником BOSCH AXT 25 D
26 062 ₽
Турбинный мульчирователь с мусоросборником BOSCH AXT 25 D
Портативный садовый измельчитель PATRIOT PT SB76 BS
109 990 ₽
Портативный садовый измельчитель PATRIOT PT SB76 BS
Ручной дизельный измельчитель на дачу STIHL SН86-D 42410110902
15 470 ₽
Ручной дизельный измельчитель на дачу STIHL SН86-D 42410110902
Садовый измельчитель для веток VIKING GE 150 60080111105
28 990 ₽
Садовый измельчитель для веток VIKING GE 150 60080111105
Электрический садовый измельчитель SKIL 0770 F.015.077.0RA
8 900 ₽
Электрический садовый измельчитель SKIL 0770 F.015.077.0RA
Садовый измельчитель сухих веток PATRIОT РТ SB76
36 933 ₽
Садовый измельчитель сухих веток PATRIОT РТ SB76
Бесшумный садовый измельчитель VIKING GE 140 L 60130111116
22 990 ₽
Бесшумный садовый измельчитель VIKING GE 140 L 60130111116
Садовый измельчитель VIKING GE 103.1 60070111169
16 990 ₽
Садовый измельчитель VIKING GE 103.1 60070111169
Садовый измельчитель PATRIOT PT SE30 732304621
20 252 ₽
Садовый измельчитель PATRIOT PT SE30 732304621
Домашний измельчитель VIKING GE 135 L 60130111106
27 990 ₽
Домашний измельчитель VIKING GE 135 L 60130111106
Садовый измельчитель растений BOSCH АХТ Rapid 2200 0.600.853.600
13 490 ₽
Садовый измельчитель растений BOSCH АХТ Rapid 2200 0.600.853.600
Сетевой садовый измельчитель STIHL GHE 150.0 60080111130
43 990 ₽
Сетевой садовый измельчитель STIHL GHE 150.0 60080111130
Хозяйственный садовый измельчитель веток CHAMPION SC2818
24 900 ₽
Хозяйственный садовый измельчитель веток CHAMPION SC2818
Измельчитель веток (шредер) садовый CHAMPION SC6448
68 600 ₽
Измельчитель веток (шредер) садовый CHAMPION SC6448
Быстрый садовый измельчитель HUTER ESH-2500T
25 490 ₽
Быстрый садовый измельчитель HUTER ESH-2500T
Садовый измельчитель BOSCH AXT 25 ТС 0.600.803.300
47 400 ₽
Садовый измельчитель BOSCH AXT 25 ТС 0.600.803.300