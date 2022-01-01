Садовые измельчители
Найдено: 40 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 11 390 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 700x330x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 13 кг
- Персональная скидка
-
- 22 900 ₽2850 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 586x494x936 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 27 кг
- Персональная скидка
-
- 34 750 ₽2.7 л.с., 3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380x450x770 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2Вес нетто: 11.5 кг
- Персональная скидка
-
- 16 990 ₽17 990 ₽3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 443x487x945 ммМощность, кВт: 2.2Вес нетто: 11.3 кг
- -1 000 ₽
-
- 15 990 ₽19 990 ₽Электрический садовый измельчитель Patriot SE26 732304626, 2600Вт, 4050 об/мин, max diam 40 мм, пластик бак 50лТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 49х56х39 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.6Вес нетто: 14.1 кг
- -4 000 ₽
-
- 12 600 ₽12 900 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 480x280x650 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 12 кг
- -300 ₽
- Персональная скидка
- 24 288 ₽25 790 ₽60 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 570x390x530 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 44Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 20 кг
- -1 502 ₽
- Персональная скидка
- 39 990 ₽2100 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.3Вес нетто: 23 кг
- 34 990 ₽2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 19 кг
- 45 990 ₽2100 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 23 кг
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить садовые измельчители в городе Ярославль по цене от 1 до 109990 рублей. В наличии более 40 наименований. Садовые измельчители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж