Категории Фильтр

Электрическая или ручная гидравлическая тележка представляет собой приспособление для транспортировки грузов. Она может не только перевозить их в горизонтальной плоскости, но и поднимать на небольшую высоту (достигает 1,6 метра). Удобны подобные устройства для перевозки материала на строительных площадках, а также для транспортировки паллетов в складских помещениях.