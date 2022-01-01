Краны гидравлические
Найдено: 12 товаров
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- 37 750 ₽2 т, 80 кгГрузоподъемность, т: 2Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1520 ммВес, кг: 80
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- Нет в наличии3 т, 135 кгГрузоподъемность, т: 3Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1820 ммВес, кг: 135
- Нет в наличии2 т, 83 кгГрузоподъемность, т: 2Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1520 ммВес, кг: 83
- Нет в наличии1 т, 63 кгГрузоподъемность, т: 1Высота крюка: 1800 ммВес, кг: 63
- Нет в наличии0.5 т, 48 кгГрузоподъемность, т: 0.5Высота крюка: 1800 ммВес, кг: 48
- Нет в наличии1 т, 80 кгГрузоподъемность, т: 1Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1520 ммВес, кг: 80
- Нет в наличии2 т, 135 кгГрузоподъемность, т: 2Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1520 ммВес, кг: 135
- Нет в наличии1 т, 90 кгГрузоподъемность, т: 1Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1520 ммВес, кг: 90
- Нет в наличии2 т, 83 кгГрузоподъемность, т: 2Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1520 ммВес, кг: 83
- Нет в наличии1 т, 78 кгГрузоподъемность, т: 1Высота крюка: 2250 ммДлина стрелы: 1520 ммВес, кг: 78
- Нет в наличии2 т, 1615x1010x1480 мм, 80 кгГрузоподъемность, т: 2Высота крюка: 2240 ммДлина стрелы: 1460 ммГабариты, мм: 1615x1010x1480Вес, кг: 80
- Нет в наличии1 т, 1510x1015x1545 мм, 65 кгГрузоподъемность, т: 1Высота крюка: 2060 ммДлина стрелы: 1330 ммГабариты, мм: 1510x1015x1545Вес, кг: 65
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить краны гидравлические в городе Ярославль по цене от 12500 до 38935 рублей. В наличии более 12 наименований. Краны гидравлические можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.