Динамометрические ключи используют для затяжки резьбового соединения с предельным необходимым усилием. Бывают электронные, стрелочные, шкальные, ломающиеся и щелчковые. Подходят для закрепления гаек на колесах автомобилей и мотоциклов. В наличии приборы с футляром, а также наборы ключей.

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