Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215, 196 предметов

Преимущества

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Кроме стандартных бит и головок в набор также входят все необходимые инструменты для проведения ремонтных или слесарных работ, в том числе плоскогубцы, рулетка и набор сверл







Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.