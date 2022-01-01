Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215, 196 предметов
Арт. О00000034262
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|3.8
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Габариты, мм
|80x280x400
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Класс товара
|профессиональный
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- Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.
Преимущества
- Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
- Кроме стандартных бит и головок в набор также входят все необходимые инструменты для проведения ремонтных или слесарных работ, в том числе плоскогубцы, рулетка и набор сверл