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Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215, 196 предметов
2 790 ₽
3 250 ₽
Наборы бит и головок
    Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215, 196 предметов
    Арт. О00000034262
    Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215, 196 предметов

      Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215, 196 предметов

      • -460 ₽
      2 790 ₽
      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034262

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		3.8
      Габариты, мм
      		80x280x400
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -460 ₽
      2 790 ₽
      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.

        Преимущества

        • Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
        • Кроме стандартных бит и головок в набор также входят все необходимые инструменты для проведения ремонтных или слесарных работ, в том числе плоскогубцы, рулетка и набор сверл