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Инструмент

Измерительный инструмент

1581 товар
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Измерительные приборы и устройства предназначены для различных задач: от определения размеров детали до измерения напряжения в электросети. Главным критерием измерительного инструмента является точность, независимо от того, нуждается ли он в источнике питания, как лазерный дальномер, или работает без питания, как термометр.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить измерительный инструмент в городе Ярославль по цене от 1 до 365000 рублей. В наличии более 1581 наименования. Измерительный инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Нивелир CST/berger SAL 20ND, оптический инструмент
10 920 ₽
Нивелир CST/berger SAL 20ND, оптический инструмент
Набор инструмента ADA (нивелир лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585)
3 860 ₽
Набор инструмента ADA (нивелир лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585)
Тестер напряжения SPARTA 130855 (12-220 В)
195 ₽
Тестер напряжения SPARTA 130855 (12-220 В)
Рулетка измерительная STANLEY Tylon 030697 (5 м, 19 мм)
680 ₽
Рулетка измерительная STANLEY Tylon 030697 (5 м, 19 мм)
Рулетка ЗУБР МАСТЕР 34055-10-25, длина 10 м
565 ₽
Рулетка ЗУБР МАСТЕР 34055-10-25, длина 10 м
Рулетка измерительная 2501203 (3 м, 16 мм, обрезиненный пластик)
150 ₽
Рулетка измерительная 2501203 (3 м, 16 мм, обрезиненный пластик)
Рулетка 2501208 (7,5 м, 25 мм, обрезиненный пластик)
370 ₽
Рулетка 2501208 (7,5 м, 25 мм, обрезиненный пластик)
Рулетка в обрезиненном корпусе 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
300 ₽
Рулетка в обрезиненном корпусе 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
Рулетка MATRIX 31226, геодезический тип, 50 м, 12,5 мм
1 839 ₽
Рулетка MATRIX 31226, геодезический тип, 50 м, 12,5 мм
Строительная Рулетка STANLEY Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
2 180 ₽
Строительная Рулетка STANLEY Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
Угольник SPARTA, длина инструмента 500 мм
370 ₽
Угольник SPARTA, длина инструмента 500 мм
Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
1 015 ₽
Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
Алюминиевый штатив для измерительных приборов
5 799 ₽
Алюминиевый штатив для измерительных приборов
Столярный угольник ЗУБР ЭКСПЕРТ 34395-25 (250 мм)
745 ₽
Столярный угольник ЗУБР ЭКСПЕРТ 34395-25 (250 мм)
Штангенциркуль стрелочного типа MATRIX 31601 (150 мм)
2 330 ₽
Штангенциркуль стрелочного типа MATRIX 31601 (150 мм)
Строительная линейка 30560 (150 мм)
60 ₽
Строительная линейка 30560 (150 мм)
Нержавеющая линейка ЗУБР ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
120 ₽
Нержавеющая линейка ЗУБР ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
Микрометр MATRIX 317255, механический тип, 0-25мм
1 790 ₽
Микрометр MATRIX 317255, механический тип, 0-25мм
Набор радиусных шаблонов №1 (R 1-6мм) ЧИЗ 60933
650 ₽
Набор радиусных шаблонов №1 (R 1-6мм) ЧИЗ 60933
Тиски станочного типа КОБАЛЬТ 246-043, 100 ммх110 мм
3 200 ₽
Тиски станочного типа КОБАЛЬТ 246-043, 100 ммх110 мм
Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
1 089 ₽
Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
Шлифовальная губка MASTER COLOR 30-5302, мелкая/средняя, 100x70x25 мм, карбид кремния
115 ₽
Шлифовальная губка MASTER COLOR 30-5302, мелкая/средняя, 100x70x25 мм, карбид кремния
Угольник комбинированного типа ЗУБР МАСТЕР 3436_z01, 300 мм
1 280 ₽
Угольник комбинированного типа ЗУБР МАСТЕР 3436_z01, 300 мм
Нержавеющая линейка ЗУБР ЭКСПЕРТ 34280-1-050
285 ₽
Нержавеющая линейка ЗУБР ЭКСПЕРТ 34280-1-050
Зажим ручной ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)
1 010 ₽
Зажим ручной ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)
Рулетка лазерного типа Makita LD050p, точность прибора 2 мм/м
7 349 ₽
Рулетка лазерного типа Makita LD050p, точность прибора 2 мм/м
Штатив для измерительного инструмента и фото/видео ADA Digit 130 А00170
1 690 ₽
Штатив для измерительного инструмента и фото/видео ADA Digit 130 А00170
Мультиметр STURM MM12031, инструмент с чехлом
1 730 ₽
Мультиметр STURM MM12031, инструмент с чехлом
Мультиметр STURM MM12011, инструмент с термопарой
1 280 ₽
Мультиметр STURM MM12011, инструмент с термопарой
Токоизмерительные клещи STURM MM12021, переменное напряжение: 600 В, 2 МОм
1 019 ₽
Токоизмерительные клещи STURM MM12021, переменное напряжение: 600 В, 2 МОм
Влагомер древесины и бетона CONDTROL Hydro-Tec 3-14-020
6 990 ₽
Влагомер древесины и бетона CONDTROL Hydro-Tec 3-14-020
Угольник строительный РемоКолор 15-3-350
250 ₽
Угольник строительный РемоКолор 15-3-350
Рулетка ЗУБР МАСТЕР 34055-05-19, длина 5 м
275 ₽
Рулетка ЗУБР МАСТЕР 34055-05-19, длина 5 м
Рулетка MATRIX 31090, длина 7,5 м, карманная, плавная фиксация
260 ₽
Рулетка MATRIX 31090, длина 7,5 м, карманная, плавная фиксация
Рулетка MATRIX 31445, геодезический тип, 50 м, 12,5 мм
1 099 ₽
Рулетка MATRIX 31445, геодезический тип, 50 м, 12,5 мм
Столярный угольник ЗУБР ЭКСПЕРТ 34395-40 (400 мм)
590 ₽
Столярный угольник ЗУБР ЭКСПЕРТ 34395-40 (400 мм)
Угольник MATRIX 32371, цельнометаллический инструмент, 600 мм
490 ₽
Угольник MATRIX 32371, цельнометаллический инструмент, 600 мм
Штангенциркуль с глубиномером MATRIX 316335 (250 мм)
2 600 ₽
Штангенциркуль с глубиномером MATRIX 316335 (250 мм)
Столярный угольник ЗУБР ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
630 ₽
Столярный угольник ЗУБР ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
Штангенциркуль с глубиномером MATRIX 316325 (200 мм)
1 319 ₽
Штангенциркуль с глубиномером MATRIX 316325 (200 мм)
Микрометр MATRIX 317505, 25-50мм, механический тип
1 869 ₽
Микрометр MATRIX 317505, 25-50мм, механический тип
Щупы автомобильные ЗУБР 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт
370 ₽
Щупы автомобильные ЗУБР 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт
Сумка для строительного инструмента STANLEY Basic Open Mouth 196183
3 210 ₽
Сумка для строительного инструмента STANLEY Basic Open Mouth 196183
Рулетка в обрезиненном корпусе 2501512 (5 м, 19 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
180 ₽
Рулетка в обрезиненном корпусе 2501512 (5 м, 19 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
Рулетка Автостоп 2501518 (10 м, 25 мм)
400 ₽
Рулетка Автостоп 2501518 (10 м, 25 мм)
Угольник TOOLBERG 2507030, 300 мм
230 ₽
Угольник TOOLBERG 2507030, 300 мм
Бытовой тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)
416 ₽
Бытовой тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)
Мультиметр КВТ M300 70476, цифровой инструмент
955 ₽
Мультиметр КВТ M300 70476, цифровой инструмент