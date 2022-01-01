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Измерительные приборы и устройства предназначены для различных задач: от определения размеров детали до измерения напряжения в электросети. Главным критерием измерительного инструмента является точность, независимо от того, нуждается ли он в источнике питания, как лазерный дальномер, или работает без питания, как термометр.

Измерительные приборы и устройства предназначены для различных задач: от определения размеров детали до измерения напряжения в электросети. Главным критерием измерительного инструмента является точность, независимо от того, нуждается ли он в источнике питания, как лазерный дальномер, или работает без питания, как термометр.