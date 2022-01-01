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Ударно-рычажный инструмент

Ручные зубила

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручные зубила в городе Ярославль по цене от 210 до 1040 рублей. В наличии более 12 наименований. Ручные зубила можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Дрель STURM ID2154
2 790 ₽
Дрель STURM ID2154
Зубило BOSCH 1.618.600.203
1 390 ₽
Зубило BOSCH 1.618.600.203
Набор зубил BOSCH 2.607.019.159
4 100 ₽
Набор зубил BOSCH 2.607.019.159
Долото Makita D-08735 SDS-Plus, для плитки
460 ₽
Долото Makita D-08735 SDS-Plus, для плитки
Долото PRORAB 7540 SDS-Max
190 ₽
Долото PRORAB 7540 SDS-Max
Сверло Атака, 10,6 мм
410 ₽
Сверло Атака, 10,6 мм
Сверло BOSCH 2.608.587.157
320 ₽
Сверло BOSCH 2.608.587.157
Сверло ГРАНИТ 165048 HSS-G
52 ₽
Сверло ГРАНИТ 165048 HSS-G
Зубило - пика ГРАНИТ 115280
490 ₽
Зубило - пика ГРАНИТ 115280
Зубило для электроинструмента ГРАНИТ 120400
490 ₽
Зубило для электроинструмента ГРАНИТ 120400
Сверло DeWalt DT4924 COBALT
230 ₽
Сверло DeWalt DT4924 COBALT
Бур BOSCH 2.608.833.800 SDS-Plus
405 ₽
Бур BOSCH 2.608.833.800 SDS-Plus
Зубило - пика BOSCH 2.608.690.128
449 ₽
Зубило - пика BOSCH 2.608.690.128
Бур Гранит Quadro-X 816340, SDS Max
1 320 ₽
Бур Гранит Quadro-X 816340, SDS Max
Зубило для электроинструмента ПРАКТИКА 791-660
2 550 ₽
Зубило для электроинструмента ПРАКТИКА 791-660
Зубило ПРАКТИКА 035-202
410 ₽
Зубило ПРАКТИКА 035-202
Набор зубил ПРАКТИКА 773-835, для плитки
515 ₽
Набор зубил ПРАКТИКА 773-835, для плитки
Зубило - пика Станкомаш П-11 012-0500
430 ₽
Зубило - пика Станкомаш П-11 012-0500
Бур BOSCH 2.608.833.778 SDS Plus
310 ₽
Бур BOSCH 2.608.833.778 SDS Plus
Пикообразное зубило ПРАКТИКА 034-144
170 ₽
Пикообразное зубило ПРАКТИКА 034-144
Пикообразное зубило ПРАКТИКА 243-820
285 ₽
Пикообразное зубило ПРАКТИКА 243-820
Зубило для перфоратора ПРАКТИКА 243-837
320 ₽
Зубило для перфоратора ПРАКТИКА 243-837
Зубило слесарное ПРАКТИКА 035-196
519 ₽
Зубило слесарное ПРАКТИКА 035-196
Бур ПРАКТИКА 911-604 SDS-Plus
120 ₽
Бур ПРАКТИКА 911-604 SDS-Plus
Бур ПРАКТИКА Эксперт 647-864, SDS-Max
760 ₽
Бур ПРАКТИКА Эксперт 647-864, SDS-Max
Бур ПРАКТИКА 911-857 SDS-Plus
250 ₽
Бур ПРАКТИКА 911-857 SDS-Plus
Дрель Makita HP1640K
6 660 ₽
Дрель Makita HP1640K
Зубило для перфоратора ГРАНИТ 125600
970 ₽
Зубило для перфоратора ГРАНИТ 125600
Строительные инструменты Stels 14105, вес: 6,13 кг
7 560 ₽
Строительные инструменты Stels 14105, вес: 6,13 кг
Набор инструментов Ombra OMT82S
8 240 ₽
Набор инструментов Ombra OMT82S
Набор бит BOSCH 2.607.019.503, количество предметов: 25
750 ₽
Набор бит BOSCH 2.607.019.503, количество предметов: 25
Набор инструментов Stels 14106, количество предметов: 94
5 990 ₽
Набор инструментов Stels 14106, количество предметов: 94
Строительные инструменты JONNESWAY S04H52477S
13 770 ₽
Строительные инструменты JONNESWAY S04H52477S
Зубило слесарное BOSCH 1.618.600.210, для плитки
1 600 ₽
Зубило слесарное BOSCH 1.618.600.210, для плитки
Зубило BOSCH 2.608.690.091, для плитки
1 545 ₽
Зубило BOSCH 2.608.690.091, для плитки
Зубило слесарное BOSCH 2.609.390.394
979 ₽
Зубило слесарное BOSCH 2.609.390.394
Набор электроинструмента MAKITA DK0118
10 339 ₽
Набор электроинструмента MAKITA DK0118
Набор инструментов BERGER BG043-14
2 949 ₽
Набор инструментов BERGER BG043-14
Набор инструментов АРСЕНАЛ АUTO 8144900
10 745 ₽
Набор инструментов АРСЕНАЛ АUTO 8144900