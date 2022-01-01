Магазин “Бигам” предлагает широкий ассортимент универсальных инструментов для строительства. Особую категорию среди них составляют зубила, используемые для слесарных работ - создания и обработки металлических и каменных изделий. Особая форма и защитное покрытие режущей поверхности инструмента усиливает его свойства.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручные зубила в городе Ярославль по цене от 210 до 1040 рублей. В наличии более 12 наименований. Ручные зубила можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.