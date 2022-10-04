Зубило Практика 791-660

Зубило Бучарда SDS-max (45x45х240 мм; 16Z) ПРАКТИКА 791-660 предназначена для перфораторов и отбойных молотков. Применяется для работы в ударном режиме без вращения. Представляет из себя ударную платформу с насечкой в виде пирамидок.

Используется для создания технических шероховатостей на поверхности камня, бетона и других минеральных материалов, для решения следующих задач в строительстве:

улучшение сцепляющих свойств поверхности при последующей облицовке керамикой, плиткой;

подготовка поверхности к чистовой обработке, удаление старой краски, штукатурки, слоев ровнителей;

создание декоративной шероховатой поверхности на мраморе и граните в дизайнерских целях;

обнажение арматуры без ее повреждения в железобетоне, очистка верхних рыхлых слоев старого бетона для последующей повторной заливки.

Бучарда изготовлена из инструментальной стали с закалкой токами высокой частоты.