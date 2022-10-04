Зубило Практика 791-660
Арт. О00000024168
Характеристики
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Производитель
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Общая длина, мм
|240
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Ширина, мм
|45
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Материал
|металл
- Зубило Бучарда SDS-max (45x45х240 мм; 16Z) ПРАКТИКА 791-660 предназначена для перфораторов и отбойных молотков. Применяется для работы в ударном режиме без вращения. Представляет из себя ударную платформу с насечкой в виде пирамидок.
Используется для создания технических шероховатостей на поверхности камня, бетона и других минеральных материалов, для решения следующих задач в строительстве:
- улучшение сцепляющих свойств поверхности при последующей облицовке керамикой, плиткой;
- подготовка поверхности к чистовой обработке, удаление старой краски, штукатурки, слоев ровнителей;
- создание декоративной шероховатой поверхности на мраморе и граните в дизайнерских целях;
- обнажение арматуры без ее повреждения в железобетоне, очистка верхних рыхлых слоев старого бетона для последующей повторной заливки.
Бучарда изготовлена из инструментальной стали с закалкой токами высокой частоты.