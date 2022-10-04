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Зубило Практика 791-660
5.0
1
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Зубила для перфораторов
    Зубило Практика 791-660
    Арт. О00000024168
    5.0
    1
    Зубило Практика 791-660

      Зубило Практика 791-660

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000024168
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Общая длина, мм
      		240
      Ширина, мм
      		45
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зубило Бучарда SDS-max (45x45х240 мм; 16Z) ПРАКТИКА 791-660 предназначена для перфораторов и отбойных молотков. Применяется для работы в ударном режиме без вращения. Представляет из себя ударную платформу с насечкой в виде пирамидок.

        Используется для создания технических шероховатостей на поверхности камня, бетона и других минеральных материалов, для решения следующих задач в строительстве:

        • улучшение сцепляющих свойств поверхности при последующей облицовке керамикой, плиткой;
        • подготовка поверхности к чистовой обработке, удаление старой краски, штукатурки, слоев ровнителей;
        • создание декоративной шероховатой поверхности на мраморе и граните в дизайнерских целях;
        • обнажение арматуры без ее повреждения в железобетоне, очистка верхних рыхлых слоев старого бетона для последующей повторной заливки.

        Бучарда изготовлена из инструментальной стали с закалкой токами высокой частоты.