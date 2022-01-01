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Комплектующие для электроинструмента

Для перфораторов

Найдено: 947 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить для перфораторов в городе Ярославль по цене от 20 до 44070 рублей. В наличии более 947 наименований. Для перфораторов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Зубило BOSCH 1.618.600.203, насадка для инструмента SDS-Max, 25x600 мм
1 390 ₽
Зубило BOSCH 1.618.600.203, насадка для инструмента SDS-Max, 25x600 мм
Пика BOSCH 1.618.600.012, длина 600 мм
2 220 ₽
Пика BOSCH 1.618.600.012, длина 600 мм
Пика BOSCH 1.618.600.023 длина 280 мм
880 ₽
Пика BOSCH 1.618.600.023 длина 280 мм
Зубило ГРАНИТ 120250, для инструмента типа SDS-Plus, 20x250 мм
340 ₽
Зубило ГРАНИТ 120250, для инструмента типа SDS-Plus, 20x250 мм
Зубило ГРАНИТ 120400, для инструмента типа SDS-Plus, 20x400 мм
490 ₽
Зубило ГРАНИТ 120400, для инструмента типа SDS-Plus, 20x400 мм
Зубило ГРАНИТ 125280, для инструмента типа SDS-Max 25x280 мм
490 ₽
Зубило ГРАНИТ 125280, для инструмента типа SDS-Max 25x280 мм
Набор насадок Metabo 626243000, тип хвостовика SDS-Plus, 5 шт
1 079 ₽
Набор насадок Metabo 626243000, тип хвостовика SDS-Plus, 5 шт
Алмазная коронка TRIO-DIAMOND GC788, диаметр насадки 80 мм
3 735 ₽
Алмазная коронка TRIO-DIAMOND GC788, диаметр насадки 80 мм
Набор насадок для инструмента ПРАКТИКА Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
185 ₽
Набор насадок для инструмента ПРАКТИКА Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
Алмазная коронка Distar 17982445080/17982091080, тип SDS-Plus, M16, 72 мм
7 990 ₽
Алмазная коронка Distar 17982445080/17982091080, тип SDS-Plus, M16, 72 мм
Коронка алмазная ПРАКТИКА 031-198, диаметр насадки 82 мм
4 105 ₽
Коронка алмазная ПРАКТИКА 031-198, диаметр насадки 82 мм
Набор насадок для инструмента SDS-plus Industrial DeWalt DT60301-QZ, 5 шт.
690 ₽
Набор насадок для инструмента SDS-plus Industrial DeWalt DT60301-QZ, 5 шт.
Набор насадок для инструмента ПРАКТИКА 648-700, тип SDS-Plus, 3 шт., 6/8/10x160 мм
260 ₽
Набор насадок для инструмента ПРАКТИКА 648-700, тип SDS-Plus, 3 шт., 6/8/10x160 мм
Зубило ГРАНИТ 125600, для инструмента типа SDS-Max, 25x600 мм
970 ₽
Зубило ГРАНИТ 125600, для инструмента типа SDS-Max, 25x600 мм
Зубило MATRIX 70343, для инструмента типа типа SDS-Max, 18x25x600 мм
360 ₽
Зубило MATRIX 70343, для инструмента типа типа SDS-Max, 18x25x600 мм
Набор насадок для инструмента SDS-Plus-5 BOSCH 1.617.000.117, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
873 ₽
Набор насадок для инструмента SDS-Plus-5 BOSCH 1.617.000.117, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
Набор насадок для инструмента Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)
1 630 ₽
Набор насадок для инструмента Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)
Набор насадок для инструмента PRORAB 5005, тип SDS-Plus, 5 шт
355 ₽
Набор насадок для инструмента PRORAB 5005, тип SDS-Plus, 5 шт
Набор насадок для инструмента PRORAB 5013, тип SDS+, 13шт
1 080 ₽
Набор насадок для инструмента PRORAB 5013, тип SDS+, 13шт
Набор насадок для инструмента ЭНКОР 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)
1 205 ₽
Набор насадок для инструмента ЭНКОР 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)
Зубило BOSCH 2.608.690.091, для инструмента типа SDS-Plus, 40x260 мм
1 545 ₽
Зубило BOSCH 2.608.690.091, для инструмента типа SDS-Plus, 40x260 мм
Набор насадок для инструмента ЗУБР МАСТЕР 29315-H4 (SDS-Plus, 4 шт.)
353 ₽
Набор насадок для инструмента ЗУБР МАСТЕР 29315-H4 (SDS-Plus, 4 шт.)
Набор насадок для инструмента Makita D-40571 (SDS-Max, 7 шт.)
1 715 ₽
Набор насадок для инструмента Makita D-40571 (SDS-Max, 7 шт.)
Набор насадок для инструмента Makita D-19180 (SDS-Plus, 17 предметов)
891 ₽
Набор насадок для инструмента Makita D-19180 (SDS-Plus, 17 предметов)
Набор насадок для инструмента Makita D-20703 (SDS-Plus, 5 шт.)
495 ₽
Набор насадок для инструмента Makita D-20703 (SDS-Plus, 5 шт.)
Алмазная коронка TRIO-DIAMOND, диаметр насадки 68 мм
2 939 ₽
Алмазная коронка TRIO-DIAMOND, диаметр насадки 68 мм
Набор насадок для инструмента BOSCH 2.608.578.765 (SDS-Plus, 11 шт.)
1 490 ₽
Набор насадок для инструмента BOSCH 2.608.578.765 (SDS-Plus, 11 шт.)
Набор насадок для инструмента Makita P-52847 (SDS-Plus, 3 шт.)
260 ₽
Набор насадок для инструмента Makita P-52847 (SDS-Plus, 3 шт.)
Набор насадок Makita B-54704, тип хвостовика SDS-Plus, 5 шт
434 ₽
Набор насадок Makita B-54704, тип хвостовика SDS-Plus, 5 шт
Набор насадок для инструмента DeWalt DT9700-QZ (SDS-Plus, 4 шт.)
605 ₽
Набор насадок для инструмента DeWalt DT9700-QZ (SDS-Plus, 4 шт.)