Буры имеют цельную конструкцию и особую форму головки, благодаря которой керн измельчается во время использования. Пики предназначены для отбойных молотков, применяются в строительстве и при ремонтных работах для разрушения кирпичных стен, асфальта, мерзлого грунта и гранита. Долота и зубила – разновидности съемных насадок для перфоратора.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить для перфораторов в городе Ярославль по цене от 20 до 44070 рублей. В наличии более 947 наименований. Для перфораторов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.