Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
Арт. О00000002734
Характеристики
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Производитель
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Вид
|для перфоратора
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Тип сверления
|сухое
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max диаметр, мм
|68
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Количество предметов, шт
|1
- Коронка по бетону HARDCORE 110068 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне. Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а также сократить время работы и трудозатраты.
Преимущества
- Качество
- Надежность