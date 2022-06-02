Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)

Преимущества

Качество

Надежность

Коронка по бетону HARDCORE 110068 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне. Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а также сократить время работы и трудозатраты.