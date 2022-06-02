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Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
5.0
2
729 ₽
770 ₽
Коронки SDS-Plus
    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
    Арт. О00000002734
    5.0
    2
    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)

    Коронка по бетону Hardcore 110068 (SDS-Plus, 68 мм, в сборе)

    • -41 ₽
    729 ₽
    770 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000002734
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Hardcore
    Вид
    		для перфоратора
    Тип сверления
    		сухое
    max диаметр, мм
    		68
    Количество предметов, шт
    		1
    Все характеристики
    • -41 ₽
    729 ₽
    770 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Коронка по бетону HARDCORE 110068 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне. Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а также сократить время работы и трудозатраты.

      Преимущества

      • Качество
      • Надежность