Коронка по бетону Hardcore 110080 (SDS-Plus, 80 мм, в сборе)
Арт. О00000005197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|сухое
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max диаметр, мм
|80
- Коронка в сборе Hardcore 110080 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне.
Преимущества
- Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а также сократить время работы и трудозатраты