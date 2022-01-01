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Электро­инструмент

Граверы (мини дрели)

Найдено: 34 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить граверы (мини дрели) в городе Ярославль по цене от 1413 до 27990 рублей. В наличии более 34 наименований. Граверы (мини дрели) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шлифовальная машина Crown CT13307, вес 1,68 кг
4 690 ₽
Шлифовальная машина Crown CT13307, вес 1,68 кг
Шлифмашина сетевая Makita GD 0800 C
23 399 ₽
Шлифмашина сетевая Makita GD 0800 C
Шлифмашина сетевая Makita GD 0600
8 589 ₽
Шлифмашина сетевая Makita GD 0600
Шлифмашина Makita GD 0603 прямого типа
6 399 ₽
Шлифмашина Makita GD 0603 прямого типа
Прямая шлифмашина для пластика Bosch GGS 28 C
22 790 ₽
Прямая шлифмашина для пластика Bosch GGS 28 C
Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ
3 770 ₽
Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ
Шлифмашина Rebir ТSM 1-150 (прямой тип, потребляемая мощность 2000 Вт, вес 4,3 кг)
14 390 ₽
Шлифмашина Rebir ТSM 1-150 (прямой тип, потребляемая мощность 2000 Вт, вес 4,3 кг)
Гравер Dremel Stylo+ 2050-15 Xmas 2018
6 720 ₽
Гравер Dremel Stylo+ 2050-15 Xmas 2018
Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 (инструмент с набором насадок)
2 170 ₽
Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 (инструмент с набором насадок)
Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GSC 4000
4 840 ₽
Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GSC 4000
Строительная шлифовальная машина Patriot DG 600
4 990 ₽
Строительная шлифовальная машина Patriot DG 600
Электрический гравер Patriot EE 101
2 690 ₽
Электрический гравер Patriot EE 101
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1 (12 В, 150 Вт, вес 0,63 кг, с аксессуарами)
4 950 ₽
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1 (12 В, 150 Вт, вес 0,63 кг, с аксессуарами)
Гравировальный инструмент P.I.T. PMG150-С (с отрезными кругами, сверлами)
3 350 ₽
Гравировальный инструмент P.I.T. PMG150-С (с отрезными кругами, сверлами)
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
8 560 ₽
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
4 990 ₽
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
Электрический гравер Зубр ЗГ-135, ручка с накладкой, вес 800 г
1 990 ₽
Электрический гравер Зубр ЗГ-135, ручка с накладкой, вес 800 г
Гравер Crown CT13428 BMC (частота вращения на холостом ходу 35000 об/мин)
4 590 ₽
Гравер Crown CT13428 BMC (частота вращения на холостом ходу 35000 об/мин)
Шлифовальная машина аккумуляторная Интерскол ПШМ-8/18ВЭ, аккумулятор li-ion
5 990 ₽
Шлифовальная машина аккумуляторная Интерскол ПШМ-8/18ВЭ, аккумулятор li-ion
Шлифовальный инструмент Вихрь Г-160ГВ
1 971 ₽
Шлифовальный инструмент Вихрь Г-160ГВ
Сетевой гравер Зубр 41 ЗГ-160 КН41
3 910 ₽
Сетевой гравер Зубр 41 ЗГ-160 КН41
Пневматическая прямая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
3 479 ₽
Пневматическая прямая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
Сетевой гравер Deko DKRT200E 43 tools, вес 1,45 кг
1 690 ₽
Сетевой гравер Deko DKRT200E 43 tools, вес 1,45 кг
Многофункциональная мини дрель Ставр МГ-220ВГ
2 770 ₽
Многофункциональная мини дрель Ставр МГ-220ВГ
Сетевой гравер Sturm GM2314F, вес 2 кг
2 590 ₽
Сетевой гравер Sturm GM2314F, вес 2 кг
Мини дрель для гравировки Sturm GM2317FL
2 969 ₽
Мини дрель для гравировки Sturm GM2317FL
Набор насадок STURM GM2316F-100 (сверлильные, фрезерные, полировальные)
1 099 ₽
Набор насадок STURM GM2316F-100 (сверлильные, фрезерные, полировальные)
Мини дрель для обработки стекла Союз ГРС-2320
1 890 ₽
Мини дрель для обработки стекла Союз ГРС-2320
Гравировальная мини дрель Вихрь Г-150
1 840 ₽
Гравировальная мини дрель Вихрь Г-150
Прямая шлифмашина Makita GD 0810 C
24 170 ₽
Прямая шлифмашина Makita GD 0810 C
Прямая шлифмашина Bosch GGS 28 CE
31 270 ₽
Прямая шлифмашина Bosch GGS 28 CE
Гравер Dremel 3000-15 (частота вращения на холостом ходу 33000 об/мин)
7 290 ₽
Гравер Dremel 3000-15 (частота вращения на холостом ходу 33000 об/мин)
Гравер Dremel 3000, вес 0,55 кг
12 330 ₽
Гравер Dremel 3000, вес 0,55 кг
Гравер Dremel 4000-1/45
16 340 ₽
Гравер Dremel 4000-1/45
Строительный гравер Dremel 4000
27 990 ₽
Строительный гравер Dremel 4000
Гравер Dremel 200-5
3 880 ₽
Гравер Dremel 200-5
Машина гравировальная Dremel 3000-2/45 с набором насадок
8 126 ₽
Машина гравировальная Dremel 3000-2/45 с набором насадок
Гравер Зубр ЗГ-160ЭК (частота вращения 35000 об/мин)
3 030 ₽
Гравер Зубр ЗГ-160ЭК (частота вращения 35000 об/мин)
Машинка гравировальная Dremel 3000-25 с набором насадок
6 260 ₽
Машинка гравировальная Dremel 3000-25 с набором насадок
Гравер Dremel 3000-25 PROMO WOOD
7 350 ₽
Гравер Dremel 3000-25 PROMO WOOD
Гравер Dremel 4000-2/35
12 050 ₽
Гравер Dremel 4000-2/35
Гравер с аккумулятором Deko DKRT3.6-Li SET
1 413 ₽
Гравер с аккумулятором Deko DKRT3.6-Li SET
Бормашина для гравировки Диолд МЭД-2 МФ с набором насадок
2 104 ₽
Бормашина для гравировки Диолд МЭД-2 МФ с набором насадок
Гравер Ресанта Г-180ЭГ (потребляемая мощность 180 Вт, вес 2,5 кг)
6 290 ₽
Гравер Ресанта Г-180ЭГ (потребляемая мощность 180 Вт, вес 2,5 кг)
Гравер Patriot EE 170 (с аксессуарами)
4 990 ₽
Гравер Patriot EE 170 (с аксессуарами)
Гравер Ставр МГ-200 ВГ (число оборотов 35000 в минуту, питание от сети)
2 399 ₽
Гравер Ставр МГ-200 ВГ (число оборотов 35000 в минуту, питание от сети)
Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413
1 909 ₽
Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413