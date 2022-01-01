Гравер представляет собой ручной электроинструмент, с помощью которого можно выполнять шлифование и зачистку различных поверхностей, фрезерование и сверление небольшими диаметрами. При наличии необходимой рабочей оснастки он имеет широкий спектр применения и оптимально подходит для выполнения мелких, требующих высокой точности работ.

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