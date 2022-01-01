Граверы (мини дрели)
Найдено: 34 товара
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- 2 590 ₽Потребляемая мощность: 140 ВтВес инструмента: 2 кгНасадки в комплекте: НетОборотов на холостом ходу: 32000 об/мин
- 2 969 ₽3 690 ₽Потребляемая мощность: 170 Вт
- -721 ₽
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- 1 690 ₽2 250 ₽Потребляемая мощность: 200 ВтВес инструмента: 1.45 кгНасадки в комплекте: ДаОборотов на холостом ходу: 32000 об/мин
- -560 ₽
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- 1 840 ₽Потребляемая мощность: 150 ВтВес инструмента: 1 кгНасадки в комплекте: НетОборотов на холостом ходу: 30000 об/мин
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- 1 890 ₽Потребляемая мощность: 200 ВтВес инструмента: 1.6 кгНасадки в комплекте: НетОборотов на холостом ходу: 32000 об/мин
- 3 910 ₽Потребляемая мощность: 160 ВтВес инструмента: 1 кгНасадки в комплекте: ДаОборотов на холостом ходу: 35000 об/мин
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- 2 770 ₽3 550 ₽Электрическая гравировальная машина по дереву и металлу Ставр МГ-220ВГ (сетевая, гибкий вал, напряжение 220V)Потребляемая мощность: 220 ВтВес инструмента: 0.7 кгНасадки в комплекте: ДаОборотов на холостом ходу: 40000 об/мин
- -780 ₽
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- 1 971 ₽Потребляемая мощность: 160 ВтВес инструмента: 1 кгНасадки в комплекте: ДаОборотов на холостом ходу: 34000 об/мин
- 3 350 ₽Потребляемая мощность: 150 ВтВес инструмента: 0.63 кгНасадки в комплекте: ДаОборотов на холостом ходу: 33000 об/мин
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить граверы (мини дрели) в городе Ярославль по цене от 1413 до 27990 рублей. В наличии более 34 наименований. Граверы (мини дрели) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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