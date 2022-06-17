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Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
5.0
2
9 942 ₽
11 520 ₽
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
    Арт. О00000014147
    5.0
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)

      • -1 578 ₽
      9 942 ₽
      11 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 578 ₽
      9 942 ₽
      11 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.0.0.70 разработана для профессионального применения. Позволяет выполнять работы по резке и шлифованию металла и камня. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.

        Преимущества

        • Устойчивость к перегрузке и перегреву
        • Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель
        • Защита круга оснащена бесключевым креплением
        • Доп. рукоятка устанавливается в двух положениях
        • Лабиринтная защита нижнего подшипника шпинделя
        • Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения
        • Блокировка шпинделя для замены круга и лыски под ключ на шпинделе
        • Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
        • Косозубая коническая передача для более равномерной передачи усилия и снижения уровня шума
        • Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и переноски ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.4.1.70