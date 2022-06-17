Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
Арт. О00000014147
Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)
Арт. О00000014147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.0.0.70 разработана для профессионального применения. Позволяет выполнять работы по резке и шлифованию металла и камня. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.
Преимущества
- Устойчивость к перегрузке и перегреву
- Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель
- Защита круга оснащена бесключевым креплением
- Доп. рукоятка устанавливается в двух положениях
- Лабиринтная защита нижнего подшипника шпинделя
- Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения
- Блокировка шпинделя для замены круга и лыски под ключ на шпинделе
- Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
- Косозубая коническая передача для более равномерной передачи усилия и снижения уровня шума
- Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и переноски ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.4.1.70