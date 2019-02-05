Угловая шлифмашина – один из основных инструментов в строительстве, ремонте и обработке металлов. Это многофункциональное оборудование, с помощью которого можно выполнять резку металлов, шлифовку, зачистку, обдирку и полировку различных поверхностей. Для каждого вида работ используется своя оснастка: отрезные круги, щетки, насадки для шлифовки и др.

Отрезной диск – основной расходный материал при работе болгаркой. Знание правил работы с УШМ отрезным диском снижает риски травмоопасности и увеличивает качество выполняемых работ. Главное условие безопасной эксплуатации – исправный инструмент и электросеть, использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, рабочая одежда) и правильный подбор оснастки.

Основные правила безопасной работы с УШМ

Для предотвращения опасных ситуаций и травм при работе с болгаркой необходимо знать и соблюдать основные правила эксплуатации этого инструмента. Использовать средства защиты (спецодежда, защитные очки и перчатки) и подходить к инструменту в здоровом состоянии. Перед началом работ обязательно проверять исправность инструмента: отсутствие повреждений на корпусе, целостность электрокабеля, крепкую фиксацию оснастки и кожуха и др. Кожух должен быть закреплен строго со стороны человека, чтобы избежать травм вращающимся диском. Рабочая оснастка должна соответствовать своему назначению (для каждого материала используется свой тип круга) и не иметь повреждений в виде сколов, трещин и глубоких царапин. Не использовать большую по диаметру оснастку или пильные диски от циркулярной пилы. Это может привести к поломке инструмента. Перед началом пиления проверить работу агрегата на холостом ходу: включить инструмент на 1 мин на максимальной скорости и отследить отсутствие сильной вибрации и равномерность вращения. Выбирать нужный скоростной режим работы УШМ при обработке и пилении разных материалов. При наличии в рабочей зоне горючих материалов, легковоспламеняющихся предметов следует убрать их подальше или накрыть тканью, пропитанной водой. В работе обязательно держать УШМ двумя руками за рукоятки или корпус, в зависимости от модели инструмента. Совершать в работе перерывы для охлаждения инструмента. Размещать кабель болгарки подальше от вращающейся оснастки. При застревании круга в материале немедленно выключать инструмент и только после этого его вытаскивать. Во время работы принимать устойчивое положение тела. Выпускать шлифмашину из рук следует только после полной остановки оснастки во избежание травм и порчи имущества. При переключении напряжения или смене розетки сперва нужно выключить инструмент, нажав клавишу пуска. То же самое нужно делать при перемещении по рабочей зоне с болгаркой в руках. Резку материалов шлифмашиной нужно выполнять только на полных оборотах.

Необходимые средства защиты для работы с УШМ

Угловая шлифмашина – один из опасных в работе электроинструментов, в этом случае использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) обязательно.

Перечень необходимых СИЗ:

Рабочие перчатки и спецодежда из плотной ткани;

Защитные очки или щиток для работы с УШМ, которые закрывают глаза от летящей стружки;

Специальная рабочая обувь;

Респиратор, защищающий дыхательные пути от мелкой строительной пыли.

Резка УШМ

Резать материалы шлифмашиной необходимо на полных оборотах во избежание застревания диска. Движения болгарки должны выполняться в том направлении, куда вращается оснастка, это позволит предотвратить выскакивание диска из углубления. При таком использовании искры, вылетающие из-под пильного диска, закрывают разметку, и линия реза может получиться неровной. Поэтому часто операторы специально нарушают правила безопасности, ведя УШМ в обратном направлении. Но правильным с точки зрения безопасной эксплуатации является ведение инструмента по направлению движения диска.

Положение УШМ при отрезных работах должно быть правильным. Линия, по которой будет выполняться разрез, должна проходить в стороне от пользователя, а не рядом с ним. Это обеспечивает безопасность человека при заклинивании диска.

Нажим на инструмент в работе должен быть небольшим, шлифмашина должна сама резать материал, а оператор лишь направлять ее по ровной линии, слегка надавливая. Большое усилие со стороны человека может негативно повлиять на УШМ, вплоть до выхода из строя из-за перегрева двигателя.

Единственно верное положение защитного кожуха – между отрезным диском и человеком. Только такая позиция обеспечивает безопасность.

Запрещается запускать УШМ, когда отрезной круг расположен в углублении пропила.

Резка твердых материалов

Бетон

При работах с бетоном следуют определенным правилам:

Перед резкой обязательно следует проверить отсутствие в стенах проводки, арматуры и труб. Поиск производится специальными приборами или металлоискателем.

Следует смочить бетон водой перед работой, чтобы уменьшить количество пыли. Также во время работы нужно охлаждать пильный диск водой или потоком воздуха, чтобы он не перегрелся.

Плитка

Помимо бетона, УШМ можно резать керамическую плитку и камень (например, мрамор). Существует 2 способа резки:

сухой (используют при единичных разрезах, так как оставляет много пыли);

мокрый (поверхность увлажняется водой, такой способ эффективен при больших объемах работ).

Шлифовка УШМ

Для этой процедуры применяются шлифовальные круги хорошей толщины. Обработка осуществляется кромкой и под углом 15-40 градусов к поверхности и с умеренным усилием со стороны оператора плавными движениями вперед-назад.

Работу новым шлифкругом следует начинать аккуратно и движением только назад, иначе острый край может врезаться в материал. Дождитесь закругления кромки и тогда уже используйте оснастку в полноценном режиме.

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