Шлифовальные машины применяются для обработки деревянных и металлических поверхностей. Выпускаются модели эксцентриковых, вибрационных, ленточных, щеточных машин и других, каждая из которых имеет свои преимущества. Полировальные машины применяют для финишной обработки.

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