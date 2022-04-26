Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015

Угловая шлифмашина DEWALT DWE4015 широко известна своими способностями к механической обработке поверхностей самого разного профиля. С ее помощью можно производить шлифовку и полировку без использования жидкостей. Машина обладает компактным устройством, и возможностью сменять положение боковой рукоятки, позволяя работать с удобством как правшам, так и левшам. Диск для шлифовки обладает диаметром в 12,5 сантиметров, но машина также может комплектоваться специальными кругами с наждачной бумагой. Подшипники шарикового типа повышают выносливость машины, а покрытие эпоксидным составом на обмотке статора предохраняет от попадания пыли в систему. Сами же обмотки выходят прямым способом, повышая надежность оборудования. Долговечность двигателя обеспечивается редуктором, выплавленным из алюминиевого сплава с добавлением магния, что дало ему дополнительную твердость. Шлифовальная машина обладает мощностью свыше семисот Ватт, что дает возможность производить полировку особо жестких плоскостей, а установленные в ней щетки обладают автоматическим механизмом отключения, предохраняющим якорь от повреждения.

Преимущества угловой шлифмашины DEWALT DWE4015:

Подходит для шлифовки, полирования;

Качественно производит обдирку, резку, крацевание;

Комплектуется диском 125 мм;

Невероятно стойкая;

Эффективная и производительная;

Машинное отключение щеток;

Возможность устанавливать боковую рукоять и слева, и справа;

Надежное устройство;

Система защиты редуктора;

Удобное управление.

Комплектация Dewalt DWE4015: