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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
5.0
2
5 329 ₽
5 990 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
    Арт. Х12725485
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015

      • -661 ₽
      5 329 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725485
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		1000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -661 ₽
      5 329 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Угловая шлифмашина DEWALT DWE4015 широко известна своими способностями к механической обработке поверхностей самого разного профиля. С ее помощью можно производить шлифовку и полировку без использования жидкостей. Машина обладает компактным устройством, и возможностью сменять положение боковой рукоятки, позволяя работать с удобством как правшам, так и левшам. Диск для шлифовки обладает диаметром в 12,5 сантиметров, но машина также может комплектоваться специальными кругами с наждачной бумагой. Подшипники шарикового типа повышают выносливость машины, а покрытие эпоксидным составом на обмотке статора предохраняет от попадания пыли в систему. Сами же обмотки выходят прямым способом, повышая надежность оборудования. Долговечность двигателя обеспечивается редуктором, выплавленным из алюминиевого сплава с добавлением магния, что дало ему дополнительную твердость. Шлифовальная машина обладает мощностью свыше семисот Ватт, что дает возможность производить полировку особо жестких плоскостей, а установленные в ней щетки обладают автоматическим механизмом отключения, предохраняющим якорь от повреждения.

        Преимущества угловой шлифмашины DEWALT DWE4015:

        • Подходит для шлифовки, полирования;
        • Качественно производит обдирку, резку, крацевание;
        • Комплектуется диском 125 мм;
        • Невероятно стойкая;
        • Эффективная и производительная;
        • Машинное отключение щеток;
        • Возможность устанавливать боковую рукоять и слева, и справа;
        • Надежное устройство;
        • Система защиты редуктора;
        • Удобное управление.

        Комплектация Dewalt DWE4015:

        • Шлифовальная машина Dewalt DWE4015;
        • Боковая рукоять;
        • Внутренний и наружный фланцы;
        • Кожух;
        • Ключ специальный;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.