Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4015
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|1000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Угловая шлифмашина DEWALT DWE4015 широко известна своими способностями к механической обработке поверхностей самого разного профиля. С ее помощью можно производить шлифовку и полировку без использования жидкостей. Машина обладает компактным устройством, и возможностью сменять положение боковой рукоятки, позволяя работать с удобством как правшам, так и левшам. Диск для шлифовки обладает диаметром в 12,5 сантиметров, но машина также может комплектоваться специальными кругами с наждачной бумагой. Подшипники шарикового типа повышают выносливость машины, а покрытие эпоксидным составом на обмотке статора предохраняет от попадания пыли в систему. Сами же обмотки выходят прямым способом, повышая надежность оборудования. Долговечность двигателя обеспечивается редуктором, выплавленным из алюминиевого сплава с добавлением магния, что дало ему дополнительную твердость. Шлифовальная машина обладает мощностью свыше семисот Ватт, что дает возможность производить полировку особо жестких плоскостей, а установленные в ней щетки обладают автоматическим механизмом отключения, предохраняющим якорь от повреждения.
Преимущества угловой шлифмашины DEWALT DWE4015:
- Подходит для шлифовки, полирования;
- Качественно производит обдирку, резку, крацевание;
- Комплектуется диском 125 мм;
- Невероятно стойкая;
- Эффективная и производительная;
- Машинное отключение щеток;
- Возможность устанавливать боковую рукоять и слева, и справа;
- Надежное устройство;
- Система защиты редуктора;
- Удобное управление.
Комплектация Dewalt DWE4015:
- Шлифовальная машина Dewalt DWE4015;
- Боковая рукоять;
- Внутренний и наружный фланцы;
- Кожух;
- Ключ специальный;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.