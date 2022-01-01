Отбойные молотки – эффективный вид инструмента, позволяющий быстро дробить стены зданий, разрушать строения, фундаменты, асфальтовое покрытие, трамбовать грунт. Молотки отбойные могут использоваться и в промышленном строительстве, и для ремонта в индивидуальных условиях. Отличительные особенности современных моделей – удобство и высокая производительность.

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