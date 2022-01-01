Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C3 МАСТЕР, 2000 Вт

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Большая удобная кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии

Антивибрационная технология - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья

Прорезиненная рукоять для надежного удержания инструмента

Удобный металлический чемодан вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-C3

Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C3 с мощным двигателем обеспечивает высокую производительность. Используется для демонтажных работ. Комфортная работа оператора обусловлена системой снижения вибрации AVS. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки инструмента и аксессуаров.