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Электро­инструмент

Шуруповерты

Найдено: 812 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шуруповерты в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 812 наименований. Шуруповерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Дрель ударная Makita HP0300
5 499 ₽
Дрель ударная Makita HP0300
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач)
6 699 ₽
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач)
Электрическая дрель Patriot FS 250
1 990 ₽
Электрическая дрель Patriot FS 250
Дрель для ремонта Sturm ID2140
3 090 ₽
Дрель для ремонта Sturm ID2140
Шуруповерт для мебели Metabo BS 14.4 602206530
13 399 ₽
Шуруповерт для мебели Metabo BS 14.4 602206530
Шуруповерт автомобильный Metabo BS 14.4 602206880
21 482 ₽
Шуруповерт автомобильный Metabo BS 14.4 602206880
Отвертка электрическая Makita TD 022 DSE
12 009 ₽
Отвертка электрическая Makita TD 022 DSE
Аккумулятор для строительного инструмента Redverg 730021 (напряжение 18 В, 4 Ач)
4 665 ₽
Аккумулятор для строительного инструмента Redverg 730021 (напряжение 18 В, 4 Ач)
Аккумулятор для инструмента Redverg 730011 (питание от 18 В, 2Ач, тип Li-Ion)
2 845 ₽
Аккумулятор для инструмента Redverg 730011 (питание от 18 В, 2Ач, тип Li-Ion)
Аккумулятор для инструмента Patriot BR 21V(Max) PRO UES (тип Li-Ion, 4 Ач)
4 690 ₽
Аккумулятор для инструмента Patriot BR 21V(Max) PRO UES (тип Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор для строительного инструмента Makita 197396-9 12В (2.0Ач, тип Li-Ion)
3 189 ₽
Аккумулятор для строительного инструмента Makita 197396-9 12В (2.0Ач, тип Li-Ion)
Дрель для дома Sturm ID2145PT
3 950 ₽
Дрель для дома Sturm ID2145PT
Дрель для дома Ресанта СШ-550-2 75/16/1
2 691 ₽
Дрель для дома Ресанта СШ-550-2 75/16/1
Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (напряжение 10,8 В, 2,0Ач, обойма)
4 160 ₽
Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (напряжение 10,8 В, 2,0Ач, обойма)
Аккумулятор для инструмента Практика 779-349 (напряжение 18 В, емкость 3.0 Ач)
4 780 ₽
Аккумулятор для инструмента Практика 779-349 (напряжение 18 В, емкость 3.0 Ач)
Дрель для ремонта Интерскол ДШ-10/260Э
2 250 ₽
Дрель для ремонта Интерскол ДШ-10/260Э
Дрель Интерскол ДШ-10/320Э2
3 080 ₽
Дрель Интерскол ДШ-10/320Э2
Дрель для работы Sturm ID2145P
3 250 ₽
Дрель для работы Sturm ID2145P
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB183 (2Ач, напряжение 18 В, Li-Ion)
4 103 ₽
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB183 (2Ач, напряжение 18 В, Li-Ion)
Электрическая дрель Зубр ДШ-М3-500-2
3 690 ₽
Электрическая дрель Зубр ДШ-М3-500-2
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB547-XJ 54/18В (LI-Ion, питание от 18v, 9Ач)
15 316 ₽
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB547-XJ 54/18В (LI-Ion, питание от 18v, 9Ач)
Шуруповерт для сада Интерскол ДА-10/12В
4 770 ₽
Шуруповерт для сада Интерскол ДА-10/12В
Шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
7 999 ₽
Шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
Аккумулятор для инструмента Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion, питание от 14V, 1.5Ач)
3 501 ₽
Аккумулятор для инструмента Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion, питание от 14V, 1.5Ач)
Аккумулятор для строительного инструмента Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 2Ач)
3 620 ₽
Аккумулятор для строительного инструмента Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 2Ач)
Шуруповерт для дома Patriot BR 114Li
2 579 ₽
Шуруповерт для дома Patriot BR 114Li
Дрель ударная Makita TD0101
7 529 ₽
Дрель ударная Makita TD0101
Недорогая дрель Вихрь СШ-550/2
2 390 ₽
Недорогая дрель Вихрь СШ-550/2