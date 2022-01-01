Шуруповерты
Найдено: 812 товаров
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- 1 490 ₽1 980 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 16.8-Li-ion 063-4040 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 16,8 В)1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -490 ₽
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- 1 599 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 16 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 1 848 ₽2 100 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -252 ₽
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- 7 899 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 8 399 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 7 517 ₽14 070 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -6 553 ₽
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- 9 989 ₽12 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 801 ₽
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- 8 120 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 993 ₽11 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 797 ₽
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- 18 380 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 951 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 16 759 ₽22 390 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 631 ₽
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- 7 342 ₽9 590 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 248 ₽
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- 4 990 ₽6 990 ₽Крутящий момент: 56Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 28Вес, кг: 1.2
- -2 000 ₽
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- 12 550 ₽17 800 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 250 ₽
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- 5 400 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 11 999 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 10 800 ₽12 210 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 410 ₽
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- 15 494 ₽16 140 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -646 ₽
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- 7 910 ₽10 550 ₽Крутящий момент: 100Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 0.99
- -2 640 ₽
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- 11 499 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 990 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 54 989 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 3
- 13 399 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 360 ₽4 000 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 12 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -640 ₽
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- 13 470 ₽16 630 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 160 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шуруповерты в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 812 наименований. Шуруповерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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