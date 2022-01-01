Шуруповерты – универсальные строительные приборы, которые могут использоваться при фиксации метизов, сверлении отверстий, если выбрать соответствующую рабочую насадку. Мы предлагаем устройства, работающие от сети и на аккумуляторах, а также специальные строительные дрели, предназначенные для замешивания строительных растворов.

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